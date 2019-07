Perú en el Mundial Sub 20 de Vóley: mira el fixture de la 'Bicolor' en su lucha por el noveno lugar

La Selección Peruana quedó tercera en el grupo B del Mundial Sub 20 de Vóley, por lo cual quedó fuera de carrera en la lid por el título. Sin embargo, el equipo de Natalia Málaga seguirá participando en el certamen, aunque ahora será por llevar al noveno lugar de la Copa del Mundo. A continuación, revisa el fixture y los rivales que tendrá la 'Bicolor'.



Perú quedó emparejado en el grupo H del Mundial Sub 20 de Vóley junto a Cuba (4° del grupo A), República Dominicana (3° del Grupo D) y Argentina (4° del Grupo C).

Todos los partidos de la Selección Peruana dirigida por Natalia Málaga se disputarán en el Domo de la Feria, en la ciudad mexicana de León.

Fixture restante de Perú en el Mundial Sub-20 de Vóley

Martes 16

Perú vs Argentina

Hora: 5:30 p.m.

Miércoles 17

Perú vs Cuba

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 18

Perú vs República Dominicana

Hora: 8:00 p.m.

Es importante mencionar que, dependiendo de su ubicación en el Grupo H, se enfrentará a algún equipo del G para definir algunos de los puestos desde el noveno al décimo cuarto del Mundial Sub 20 de Vóley.



Así le fue a Perú en la fase de grupos

La Selección Peruana tuvo un debut de ensueño ante China, a la cual derrotó por 3 sets a 2. Tras ello, el triunfo por 3-0 ante Egipto hacía ilusionar al país, aunque la caída frente a Polonia por 3-0 fue una estocada dura que las dejó fuera de la carrera por el título.