Lima 2019: cuándo, a qué hora y dónde jugará la Selección Peruana de vóley en los Juegos Panamericanos

Lima 2019 | La Selección Peruana de Vóley femenino viene quedando lista para su debut en los Juegos Panamericanos. El equipo dirigido por el español Francisco 'Paco' Hervás buscará llegar lo más lejos posible en esta disciplina. A continuación revisa el calendario de sus partidos, horarios, estadio y canales de transmisión de sus partidos.



La 'Bicolor' llega a Lima 2019 tras haber participado en la Copa Panamericana 2019 con la Selección Mayor. El combinado dirigido por el técnico español obtuvo cuatro triunfos en las diferentes fases, con lo cual acabó en el puesto 7 tras ganarle a Cuba.

A continuación revisa todos los datos de la Selección Peruana y el vóley femenino en Lima 2019.

¿Cuáles son los grupos de vóley femenino de Lima 2019?



La Selección Peruana de Vóley integra el grupo A, en el cual está emparejado junto a República Dominicana, Canadá y Colombia.



A continuación, revisa la conformación de los grupos de vóley femenino en Lima 2019.



Grupo A: Perú, Canadá, República Dominicana y Colombia.

Grupo B: Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos y Argentina.



¿Cuál es el fixture de la Selección Peruana de vóley femenino en Lima 2019?

Miércoles 7

Perú vs. Canadá

Hora: 8:30 p.m.

Jueves 8

Perú vs. Colombia

Hora: 8:30 p.m.

Viernes 9

Perú vs. República Dominicana

Hora: 8:30 p.m.



¿Cuál es el fixture completo de la fase de grupos del vóley femenino?



A continuación, compartimos la programación de las tres fechas de la fase de grupos del vóley femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Miércoles 7 (Primera fecha)

1:00 p.m. Brasil vs. Puerto Rico

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Argentina

6:30 p.m. República Domincana vs. Colombia

8:30 p.m. Perú vs. Canadá

Jueves 8 (Segunda fecha)

1:00 p.m. Brasil vs. Argentina

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Puerto Rico

6:30 p.m. República Domincana vs. Canadá

8:30 p.m. Perú vs. Colombia

Viernes 9 (Tercera fecha)

1:00 p.m. Brasil vs. Estados Unidos

3:00 p.m. Argentina vs. Puerto Rico

6:30 p.m. Colombia vs. Canadá

8:30 p.m. Perú vs. República Dominicana



Lista de convocadas de la Selección peruana en vóley femenino

La Selección Mayor de Vóley dirigida por el español Hervás será la que participe en Lima 2019, en lo que será la primera parada de cara a las competiciones para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. La 'Bicolor' cuenta con una lista de 16 deportistas, entre las que sobresalen Ángela Leyva, Zoila La Rosa, Karla Ortiz o Vanessa Palacios, entre otras.

Vanessa Palacios

Ángela Leyva

Leslie Leyva

Clarivet Yllescas

Zoila La Rosa

Maguilaura Frías

Shiamara Almeida

Angélica Aquino

Miryec Muñoz

Daniela Uribe

Esmeralda Sánchez

Yujhamy Mosquera

Karla Ortiz

Tahisa McLeod

Diana De La Peña

Maricarmen Guerrero



¿Dónde se jugará el Vóley femenino en Lima 2019?

El vóley femenino de Lima 2019 se disputará en el moderno Polideportivo del Callao, uno de los recintos que representa un gran legado que dejarán estos Juegos Panamericanos.

Con una capacidad para 6.100 personas, el Polideportivo del Callao concitará la atención de los amantes del vóley y del deporte en el puerto.

Lista de selecciones ganadoras de Vóley femenino previo a Lima 2019



Lima 2019 | A continuación revise la lista de ganadores que tiene la disciplina de vóley femenino en la historia de los Juegos Panamericanos. En 12 oportunidades, Cuba ha conseguido la medalla de oro, convirtiéndose en el combinado más ganador.



Toronto 2015: Estados Unidos

Guadalajara 2011: Brasil

Río de Janeiro 2007: Cuba

Santo Domingo 2003: República Dominicana

Winnipeg 1999: Brasil

Mar de Plata 1995: Cuba

La Habana 1991: Cuba

Indianápolis 1987: Cuba

Caracas 1983: Cuba

San Juan 1979: Cuba

México 1975: Cuba

Cali 1971: Cuba

Winnipeg 1967: Estados Unidos

Sao Paulo 1963: Brasil

Chicago 1959: Brasil

México 1955: México