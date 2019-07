¡Colosal! Perú ganó 3-1 a República Dominicana en un vibrante encuentro por el Mundial U20

El equipo de Natalia Málaga logró recuperarse luego de ser superada ampliamente en el primer set y darle vuelta al marcador para ganar 3-1 a una potente República Dominicana con parciales de 18-25; 25-23; 25-19 y 25-22 por el Mundial de Voley sub 20.

Primer set empezó arrasador a favor de República Dominicana pues sacó ventaja rápidamente de hasta diez puntos. Perú intentó reaccionar al anotar varios puntos seguidos por medio del gran saque de la capitana Ariana Arciniega. Sin embargo, las dirigidas por Natalia Málaga cayeron por 25-18 ante las caribeñas que aprovecharon todos los errores,

El segundo set empezó más parejo, Perú luchó punto a punto, incluso dio vuelta y empezó a tomar ventaja de hasta tres puntos. Este hecho enojó mucho al técnico de las dominicanas, que ante los reclamos de su técnico se pusieron más nerviosas y no lograron reaccionar. En el tramo final del segundo, la Blanquirroja llegó a los 20 con cinco puntos de diferencia, pero cometieron algunos errores y República Dominicana. consiguió igualarlo y darle vuelta al marcador. Pero finalmente el sexteto peruano se recuperó y se llevó el triunfo por 25-23.

El tercer set se empezó luchando punto a punto, pero a partir de los 8 empezó a aprovechar los errores de las caribeñas para sacar ventaja. Dieron todo, no solo mentalmente, sino que estuvieron finas tanto en el ataque como en la defensa y el saque. el sexteto peruano se quedaron con el set tras ganar 25-19

Finalmente, en el cuarto y último set, fue luchado, punto a punto, salvo que Perú tenía una ligera ventaja pero de apenas dos puntos, algo que no significaba nada porque las caribeñas podían voltear el marcador, pero luego del segundo tiempo técnico, las peruanas ajustó volvió a alargar la diferencia y quedarse con el partido tras ganar 25-22.

1° 2° 3° 4° 5° Sets Perú 18 25 25 25 - 3 Dominicana 25 23 19 22 - 1

Perú vs República Dominicana | La Previa

Perú vs República Dominicana EN VIVO | La 'Rojiblanca' busca cerrar de la mejor forma su participación en el Mundial Sub 20 de Vóley que se viene realizando en tierras mexicanas con la esperanza de quedar dentro de las 10 selecciones del mencionado certamen.

Perú vs República Dominicana EN VIVO | Las dirigidas por Natalia Málaga comenzaron de la mejor forma su participación en el Mundial Sub 20 de Vóley tras ganarle en un gran duelo que se fue hasta el quinto set a la actual campeona China.

En su segundo duelo, la Selección Peruana Sub 20 de Vóley volvió a ratificar que haber vencido a China no fue casualidad y se impuso en tres sets corridos a un Egipto que nada pudo hacer ante el poderío de la 'Rojiblanca'. Sin embargo, en el último encuentro ante Polonia, la 'Bicolor' no tuvo su mejor versión.

Perú se vio ampliamente superado por Polonia y con la victoria de China sobre Egipto, la 'Rojiblanca' no logró pasar a la recta final a pesar de haber ganado dos encuentros consecutivos por lo que pasó a la ronda de selecciones que no lograron clasificarse quedándose ubicado en el Grupo H.

La Selección Peruana Sb 20 de Vóley sintió el duro golpe de no poder lograr el primer objetivo y perdió ante una Argentina que se mostró muy segura en bloqueo y recepción.

Perú vs Repúblia Dominicana | 'Rojiblanca' quiere estar en el top ten del Mundial Sub 20

En su último encuentro por la segunda fecha del Grupo H, las dirigidas por Natalia Málaga sacaron a relucir sus armas en ataque y vencieron a Cuba. Con este triunfo, Perú mantiene la chance de poder seguir peleando para quedar ubicado dentro del top ten del Mundial Sub 20 de Vóley aunque tiene que ganarle sí o sí a República Dominicana para asegurar el segundo puesto de su grupo.

