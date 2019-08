Cenaida Uribe arremete contra Karla Ortiz: "Fácil es decirlo ahora que has perdido"

La Selección Peruana de Vóley no tuvo un buen desempeño en estos Panamericanos Lima 2019 y terminó en el sexto lugar del torneo, ganando solo un partido en la fase clasificatoria ante Canadá.

Luego del partido ante República Dominicana, en donde nuestras compatriotas cayeron por 3-0, Karla Ortiz capitana de la selección mayor no dudó en lanzar fuertes declaraciones hacia la federación de vóley, acusándolos de malos tratos, entre otros.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas", señaló la voleibolista.

Asimismo, añadió que las mayores del equipo se tienen que hacer muchas veces cargo de las menores y que ellas no reciben nada a cambio por participar, pues si deciden hacerlo es por el gran amor a su país y para lograr sus objetivos.

Sin duda estas declaraciones han causado mucho revuelo, pues ha recibido todo tipo de comentarios, entre ellas del capitán de la selección de vóley masculina, que contradijo lo dicho por su compañera.

"El femenino recibe sueldos, almuerzos, auspicios, mochilas, tiene la Videna (3 canchas del mejor suelo y condiciones) todo el año. Por motivos organizacionales de los Panamericanos les quitaron eso 2 semanas y se ha creado una discusión. Todo lo que Karla reclamo, lo tienen” indicó Eduardo Romay en su cuenta de Twitter.

Cenaida Uribe responde a Karla Ortiz

La ex voleibolista que estuvo presente en el partido de Perú ante República Dominicana también decidió responder a Karla por sus comentarios:

“Fácil es decirlo ahora que has perdido, tendrían que hablar antes, no tienen por qué dejarse maltratar porque ellas vienen a dejar todo, pero también deberían exigir que se las respete. Es responsabilidad de la Federación” declaró la actual Gerente Deportivo de Vóleibol en la Universidad de San Martín de Porres.