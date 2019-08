La dura repuesta de Natalia Málaga a Karla Ortiz: "No puede decir que no tiene sueldo"

Fuerte y claro. Natalia Málaga criticó las declaraciones de Karla Ortiz, jugadora de la selección peruana de vóley, quien señaló que no recibieron la ayuda necesaria de la Federación Peruana de Vóley para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En una entrevista para Movistar deportes, la entrenadores de la selección de vóley sub 18 y sub 20 se refirió sobre la actuación de las seleccionadas nacionales en Lima 2019, asegurando que el apoyo que reciben es importante.

“Ellas pueden tener un sueldo razonable, pero no puede salir Karla Ortiz como cabeza de grupo a decir que no tiene pensión. Ellas reciben apoyo al deportista, recibe una plata por su club y no diré si tienen sueldo de la Federación porque dirán que es una porquería, porque será entre 5 y 7 mil soles”, expresó Málaga.

La ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 aseguró que ella apoya a sus discípulas con el pasaje para que puedan cumplir con los entrenamientos.

“¿Es poco? Y encima dicen que no tienen plata para el pasaje. ¿Qué dirían mis dirigidas (las juveniles)? Ninguna me falta y cuando no han podido venir yo les he dado para el pasaje", finalizó.

Como se recuerda, la bicolor empezó su participación en Lima 2019 con una victoria pero perdieron en los partidos claves ocasionando su eliminación de los juegos Panamericanos.