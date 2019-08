FPV le responde a voleybolista Karla Ortiz luego de que criticase la falta de apoyo para Lima 2019

Toda acción tiene siempre una reacción. Las declaraciones de Karla Ortiz, seleccionada peruana mayor de voleyball, en las que criticaba la falta de apoyo de su federación de cara a la participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tuvo respuesta.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua... Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi Federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estás niñas", expresó Ortiz tras perder con República Dominicana.

La réplica de la FPV (Federación Peruana de Voleibol) demoró pero llegó: "La FPV nunca dejó de lado su responsabilidad de dotar de agua, alimentación, asistencia médica ni logística a nuestras distintas selecciones. En todo momento la FEDERACIÓN PERUANA DE VOLEIBOL hizo su trabajo, tratando de brindar el bienestar y comodidad necesaria a nuestros atletas pese a las adversidades y de no contar con un lugar único para entrenar", reza una parte del comunicado.

Ortiz también había señalado un atraso en la mensualidad de las jugadores. La Federación hizo su descargo sobre ello: "Los pagos se vienen efectuando de manera paulatina debido a los ajustes dispuestos para poder restablecer el orden económico. A las deportistas de la selección mayor femenina se les adeuda el mes de julio de 2019, situación que será solucionada en los próximos días".

Respecto a la falta de gimnasio y otras infraestructuras, la dirigencia aseguró que "la FPV tuvo que acondicionar el Polideportivo del Callao ya que éste no contaba con gimnasio, habitaciones ni comedor para ser utilizados por los deportistas. Lamentablemente, debido a trabajos inconclusos – independientes a la FPV – las selecciones nacionales tuvieron que dejar de entrenar en el Polideportivo desde el 13 de julio. A partir de esa fecha se hicieron gestiones para conseguir canchas adecuadas para el entrenamiento, logrando el apoyo de algunos colegios que gentilmente nos cedieron sus recintos".

A continuación, el comunicado completo: