Vóley peruano: La vez que Karla Ortiz elogió el peculiar estilo de Natalia Málaga [VIDEO]

El particular estilo de Natalia Málaga, para dirigir, ha sido objeto de críticas durante un largo tiempo. Desde que la ex medallista olímpica de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 asumió el buzo de la selección, el vóley nacional empezó a reflotar de a pocos.

Una de las grandes victorias que hemos podido alcanzar en la década es el campeonato en el Sudamericano de Menores en el año 2012, cuando Natalia Málaga lideró el grupo que conformaba Ángela Leyva, Shiamara Almeida, Violeta Delgado, Cristina Cuba, Maguilaura Frías, entre otras.

No obstante, su frontalidad siempre le ha traído problemas, a tal punto de recibir críticas de ex glorias del vóley peruano, como lo es 'Lucha' Fuentes. "En ese aspecto (refiriéndose al lenguaje), Natalia tiene que cambiar un poco y la madurez va a ser que vaya mejorando poco a poco y se dará cuenta que hay cosas que no se pueden decir si tienes ahí el micrófono", indicó Fuentes en un reportaje realizado hace algunos años por Latina.

"A algunas les hablas fuerte y ellas tranquilas, pero hay otras que les llega mucho y posiblemente su rendimiento baje o no están acostumbradas a este tipo de tratos. Tiene que ver un equilibrio, especialmente cuando se trata de infantiles, menores y juveniles. En mayores, la cosa es diferente", agregó.

Pero así como despierta pasiones en contra, Natalia Málaga también ha recibido elogios entorno a su forma particular de dirigir. Paradójicamente Karla Ortiz, con quien ahora sostiene un encuentro polémico, resaltó su temperamento y de cómo la ayudó a mejorar como voleibolista.

"A veces nos motiva y a veces nos baja. La jugadora tiene que aprender a sobrellevarlo. Yo pasé por ese proceso y me ayudó un montón. Eso nos hace cada vez más grande", declaró Karla Ortiz en aquel momento.

Karla Ortiz anunció que tomará medidas legales contra Natalia Málaga

La integrante de la selección peruana femenina de vóley y capitana, Karla Ortiz, anunció que tomará medidas legales contra Natalia Málaga por presuntamente haber revelado informaciones falsas.

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad", indicó Ortiz a través de su cuenta oficial de Twitter.