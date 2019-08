Sub 18 disputará amistosos en Brasil previo al Mundial de Egipto

Con miras al Mundial de Voley de Egipto, la Selección Peruana de Voley Sub 18, viajará este lunes 26 a Brasil para disputar una serie de amistosos ante Bradesco Osasco y Esporte Clube Pinheiros, según confirmó la propia Federación Peruana de Voley.

En Brasil, el sexteto peruano, encabezado por Natalia Málaga, permanecerá en la ciudad de Sao Paulo desde el 27 hasta el 31 de agosto, para luego regresar a Lima el 1 de septiembre. Ese mismo día, por la noche, partirán por el sueño mundialista con destino a Egipto, previa escala en París.

Como se sabe, el Mundial de Voley Sub 18 se desarrollará en Egipto del 05 al 14 de setiembre en El Cairo, donde el conjunto ‘Blanquirrojo’ tendrá una prueba importante, luego de coronarse campeonas de la Copa Panamericana, de la categoría, en México.

"La responsabilidad es para todas, pero siempre hay una que debe guiar al equipo y en esta ocasión me tocó a mí. Debo apoyar a todas mis compañeras con todo lo que se viene. Nuestro primer objetivo es ganar todos los partidos de nuestra serie, y de allí vienen finales duras", precisó la capitana U18 Yadhira Anchante.

Otra de las buenas noticias en la Sub 18 de Perú es el retorno de la atacante Thaísa McLeod tras participar con la selección mayor en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. "Contenta de regresar con mis compañeras. Es un aprendizaje más luego de lo vivido en los Juegos Panamericanos. Ahora mi objetivo es campeonar el mundial y eso es lo que trabajamos junto a Natalia. Todas queremos el título y es algo que venimos preparando desde hace más de tres años, y estoy segura que si nos esforzamos en cada entrenamiento podemos lograrlo. Jugar con la selección mayor me sirvió mucho, por ejemplo aprendí a no pegar por pegar en el bloque, ahora tengo mayor lectura", señaló.

Vale recordar que, la Selección Peruana Sub 18 afrontará el Mundial de Egipto desde el 05 al 14 de septiembre en El Cairo. La Blanquirroja ocupará el Grupo De junto a Turquía, Japón, Bulgaria y República Democrática del Congo.

Lista completa de 12 seleccionadas:



1. Yhadira Anchante (1)

2. Carolina Takahashi (2)

3. María José Rojas (4)

4. Janelly Ceopa (6)

5. Camila Pérez (9)

6. María Fernanda López-Torres (10)

7. Andrea Calderón (13)

8. Belia Milla (15)

9. Lizanyela López (16)

10. Antuanette Arteaga (19)

11. Alondra Alarcón (20)

12. Thaisa McLeod (22)

Grupos del Mundial Sub 18 de Voley

Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumania

Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República Democrática del Congo