Mundial de Vóley Sub-18: Programación, fixture y canal de los partidos de Perú

El vóley nacional volvió a sonreír el domingo con la consagración de la Selección Peruana en el Sudamericano de Cajamarca. Y es que obtuvo el tercer puesto se quedó con el tercer puesto. Sin embargo, la pelota no se detiene debido a que esta semana comienza el Mundial de Egipto Sub-18, el cual se realizará del 5 al 14 de setiembre.

El conjunto nacional dirigido por Natalia Málaga tuvo un aceptable papel (7mo lugar) en la Copa Panamericana desarrollado en nuestro país el pasado mes de julio. Su debut en el torneo mundial será este jueves en la ciudad de El Cairo contra Bulgaria. A continuación, la programación y el fixture completo.

Hay que recordar, que el combinado patrio sufrió la baja de Yomhara Rivera por una lesión en la rodilla; Lizanyela López fue elegida como su reemplazo. La jugadora del Sporting Cristal fue parte de grupo que campeonó en la Copa Panamericana de México y ya ha trabajado en varias ocasiones al mando de Natalia Málaga.

Por otro lado, Thaisa Mc Leod viajó junto al resto de sus compañeras a Egipto para disputar el certamen. Y es que su presencia estaba en dudas debido a que disputó los Panamericanos Lima 2019 con la selección mayor y todo dependía de su estado físico.

“Me siento muy orgullosa de forma parte de este equipo, son chicas que conozco desde siempre y he podido adaptarme rápido al sistema de juego. Confiamos en que nuestro trabajo se verá reflejado en buenos resultados para el Perú”, sostuvo, Mc Leod.

Las convocadas a la selección Sub-18 son: Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón.

Cabe mencionar que Perú se ubica en el Grupo D junto a Turquía, Japón, Bulgaria y Congo. La última vez que la escuadra nacional estuvo cerca del podio fue en el 2013 cuando finalizó en el cuarto puesto; nunca ha conseguido alguna medalla.

Grupos del Mundial de Vóley Sub 18

Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumania

Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República Democrática del Congo

Programación partidos de la selección (hora peruana)

3.00 am: Perú vs Bulgaria

8.00 am: Perú vs Congo

8.00 am: Perú vs Turquía

5:30 am: Perú vs Japón