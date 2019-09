Selección de Perú cayó 3-2 ante Bulgaria por el Mundial de vóley Sub 18 en Egipto

Estuvo Cerca. A pesar de que Perú hizo remontada espectacular, no fue suficiente para llevarse el triunfo y cayó en su primer partido del Mundial Sub 18 ante su similar de Bulgaria en sets de (23-25, 25-17, 25-23, 19-25, 17 – 19).

Las ‘Matadorcitas’ iniciaron el partido perdiendo con un marcador ajustado de 23-25, que en los últimos momentos se pudo definir a favor de Perú, sin embargo, errores en recepción sellaron el resultado.

Para el segundo y tercer tiempo, la situación fue diferente y a el equipo dirigido por Natalia Malagá, salió con todo por la hazaña remontando el marcador por 25 – 17 y 25 – 23. Este resultado lleno de esperanza y entusiasmo al equipo, lamentablemente para el cuadro patrio dudaría poco.

En el set definitivo donde se sellaría la victoria para la ‘Bicolor’, Bulgaria recuperó el control de juego y supo imponerse en un marcador de 25 – 19, lo que obligó a que se realizara un quinto y definitivo set.

Para el final del encuentro cada punto fue peleado y la selección peruana no pudo ante una potente selección búlgara, que terminó ganando el partido con un set de 19 – 17. Para no creerlo.

PREVIA

La escuadra dirigida por Natalia Málaga empezará su camino en el Campeonato Mundial de Vóley y llega con el cartel de campeonas. Y es que la selección peruana se quedó con la medalla de oro en la última Copa Panamericana disputada en México el pasado mes de mayo, donde Janelly Ceopa fue elegida mejor jugadora.

La entrenadora nacional contará con Thaisa Mc Leod, otra de las estrellas del equipo luego de que su presencia estuviera en duda a causa de que participó con las mayores en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hay que recordar que la semana pasada las ‘matadorcitas’ estuvieron de gira por Brasil como última preparación de cara al certamen.

"La responsabilidad es para todas, pero siempre hay una que debe guiar al equipo y en esta ocasión me tocó a mí. Debo apoyar a todas mis compañeras con todo lo que se viene. Nuestro primer objetivo es ganar todos los partidos de nuestra serie, y de allí vienen finales duras", manifestó la capitana de Perú, Yadhira Anchante.

Las convocadas a la Sub-18 son: Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón.

Bulgaria, por su parte, se ubica en el puesto 21 del ránking mundial y se consagró campeona del Challenger Cup realizado en nuestro país en el 2018; por lo que no será un rival fácil y podrían dar grandes problemas a la selección.

Fixture de Perú (hora peruana)

3.00 am: Perú vs Bulgaria

8.00 am: Perú vs Congo

8.00 am: Perú vs Turquía

5:30 am: Perú vs Japón

Grupos del Mundial de Vóley Sub 18

Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumania

Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República Democrática del Congo

