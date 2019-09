EN VIVO | Perú vs. Congo EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este viernes 06 de setiembre por la fecha 2 del Mundial Sub 18. El encuentro se jugará en el país de Egipto desde las 8:00 a.m. (hora peruana) vía Facebook Live.

Perú vs Congo EN VIVO: por la fecha 2 del Mundial Sub 18 de vóley

La Selección Peruana Sub 18 no pudo comenzar de la mejor manera su participación en el Mundial Sub 18 que se viene desarrollando en Egipto. Lamentablemente las ‘matadorcitas’ dejaron todo en la cancha, pero no alcanzó para ganarle a Bulgaria.

Final del partido:Perú 2 - Bulgaria 3

23-25, 25-23, 25-17, 19-25, 17-19

En un peleado encuentro nuestra selección perdió en su debut del #MundialU18 de voleibol.

↪ 6/9 Perú 🆚️RD. Congo (8:00 a.m. hora peruana)

6/9 Perú 🆚️RD. Congo (8:00 a.m. hora peruana)

La dirigidas por Natalia Málaga se la pusieron difícil a Bulgaria. Sin embargo, terminaron cayendo por 3-2 (23-25, 25-17, 25-23, 19-25 y 17-19). Ahora la Selección Peruana Sub 18 buscará sumar su primer triunfo ante Congo.

Para este importante duelo, la estratega Málaga volverá a poner a lo mejor de su plantilla en donde destacan jugadoras como Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, entre otras.

Las ‘matadorcitas’ llegan a este certamen luego de haber participado en el último Sudamericano que se llevó a cargo en Cajamarca y también en el Panamericano que se realizó en el mes de julio en la capital.

Nuestra selección femenina dirigida por @Natalia_Malaga integra el grupo D del Mundial U18 a desarrollarse en Egipto, aquí el fixture de la blanquirroja y la hora peruana que defenderán nuestros colores

Cabe mencionar que la Selección Peruana Sub 18 integra el Grupo D junto a Turquía, Japón, Bulgaria y Congo. La dirigidas por Natalia Málaga esperan igualar o superar lo que se hizo en el 2013, cuando se obtuvo el cuarto lugar.

Selección Peruana Sub 18: lista de convocadas

Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón

Selección Peruana Sub 18: fixture en el Mundial Sub 18 de Egipto

3:00 a. m.: Perú 2-3 Bulgaria

8:00 a. m.: Perú vs Congo

8:00 a. m.: Perú vs Turquía

5:30 a. m.: Perú vs Japón