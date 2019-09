Perú vs. Japón [EN VIVO] se enfrentan por el Mundial Sub 18

EN VIVO Perú vs. Japón ONLINE EN DIRECTO | sábado 7 de septiembre se juega la cuarta fecha del Mundial Sub 18. El duelo está pactado para las 5:30 a.m. (hora peruana) en el coliseo Cairo Stadium. Además, podrás el minuto a minuto por Líbero.pe.

La Selección Peruana de Vóley que no tuvo un buen debut en el certamen mundial debido a que cayó por 3.2 ante Bulgaria, supo reponerse y ganar sus últimos dos encuentros clasificando así a los octavos de final del torneo.

En esta oportunidad las dirigidas por Natalia Málaga, buscaran cerrar de la mejor manera su participación en el Grupo C, donde comparten con las selecciones de Bulgaria, Japón, Turquía y el Congo.

Las ‘Matadorcitas’ que por ahora son líderes de su grupo con 7 unidades se enfrentaran a alguno de los equipos del Grupo C en la siguiente instancia, que conforma Argentina, Rusia, Bielorrisia, Tailandia y Rumania.

Por otro lado, Japón que tiene el cartel de favorita para llevarse el trofeo a casa y por ahora se encuentra en el segundo lugar del grupo, quiere seguir sumando y buscará una victoria ante el elenco nacional.

El conjunto asiático debutó con una victoria ante República Democrática del Congo y luego sumaron otra victoria esta vez ante Turquía, así las dos veces campeonas del mundo quieren seguir marcando su poderío.

Selección Peruana Sub 18: lista de convocadas

Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón.

Fixture del Mundial Sub 18 de Vóley

Japón vs Perú (8 de septiembre)

Turquía vs Bulgaria (8 de septiembre)

Turquía vs Congo (9 de septiembre)

Japón vs Bulgaria (9 de septiembre)