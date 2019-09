Perú vs Argentina EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-18 Egipto 2019

Perú vs Argentina EN VIVO lucharán por acceder a la siguiente fase - este martes 10 de setiembre - mientras disputan los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-18 Egipto 2019: el cotejo está pactado para las 8:00 a. m. (hora peruana) y la transmisión será a través de Libero. Las plataformas digitales, como Facebook y YouTube, también asoman como alternativa.

Las dirigidas por Natalia Málaga quedaron segundas en el Grupo D, en donde enfrentaron respectivamente a Bulgaria (se perdió por 3-2), Congo (se venció por 3-0), Turquía (se venció por 3-0) y Japón (se perdió por 3-1). Estos resultados originaron que la 'Bicolor' sume 7 puntos.

A pesar de haber igualado en puntos con el cuadro turco, el ratio (en sets y puntos) favorecieron a la 'Blanquirroja. De esta manera, aseguró su boleto a los octavos de final como "2D". Y a pesar de que se presumía, por el nivel mostrado en los anteriores partidos, de que su próximo rival sería Rumania, Tailandia o Bielorrusia, finalmente será la escuadra de Argentina.

Contra todo pronóstico, Argentina venció por 3-0 a Tailanda y será rival de Perú en los octavos de final del Mundial de Vóley femenino Sub-18 Egipto 2019. Las dirigidas por Natalia Málaga clasificaron como 2D, mientras que la 'albiceleste' llegó como 3C. El choque será mañana. pic.twitter.com/V6yrPrQt2I — Omar Arias Suárez (@oariass17) September 9, 2019

Las 'albicelestes', quienes hace dos jornadas estaban prácticamente eliminadas, volvieron al torneo con la sufrida victoria ante Bielorrusia por 3-2. Esos dos puntos obtenidos fueron vitales para ir en busca del ansiado pase a la siguiente ronda.

De vencer a Argentina, Perú clasificaría a los cuartos de final como ganador W44 y esperaría al rival del Italia vs Puerto Rico, quienes juegan en el W43. No obstante, la situación cambia en caso de caer ante las 'ches': jugarán en el grupo que pelearán por el noveno lugar. A este espacio llegarían como L44 y esperarían al perdedor del Italia vs Puerto Rico.

Perú vs Argentina | Mundial Voley Sub 18 | Horario

A pesar que la página oficial refiere que el choque será a las 5:30 a. m., finalmente se desarrollará a las 8:00 a. m. ¿El motivo? El horario impuesto para el Perú vs Argentina fue el mismo utilizado para el Congo y Turquía en primera fase, sin embargo, se desarrollaron dos horas y media después.

Error en el rival. Lapsus. Entorno a la hora, me baso en este post que había subido hace días. También creía que se desarrollaría a la hora indicada (aparece My Time), pero luego fueron dos horas y media después.https://t.co/MiBsiuoQJM — Omar Arias Suárez (@oariass17) September 9, 2019

Perú vs Argentina | Mundial Voley Sub 18 | Lista de convocadas

Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón