Perú perdió 3-0 ante Rumanía y peleará por el séptimo lugar en el Mundial Sub-18

La Selección Peruana de Voley no pudo ante su similar de Rumania e irá a pelear el séptimo lugar ante Rusia en el Mundial de vóley Sub-18 Egipto 2019. De esta manera, las dirigidas por Natalia Málaga pelearán por el séptimo lugar ante Rusia: el duelo está pactado para mañana a las 4:00 a. m. (hora peruana).

1er set 2do set 3er set 4to set 5to set Total Perú 20 21 17 - - 0 Rumania 25 25 25 - - 3

PREVIA

El equipo de Natalia Málaga deberá levantar cabeza cuando este viernes enfrente a Rumanía desde las 8:00 a.m. / hora peruana, para intentar quedarse entre las cinco mejores selecciones del mundo. Sin embargo, si la suerte no acompaña al sexteto nacional, la Blanquirroja disputará el duelo por el séptimo lugar donde enfrentará al perdedor del Rusia vs Japón.

El equipo que mandará Natalia Málaga ante Rumanía, será el siguiente: Camila Perez, Thaisa Mc Leod, Antuanett Arteaga, Yadhira Anchante (Capitana), Sarita Ceopa y Maria Fernanda Lopez-Torres.

🚨#MundialU18 Nuestra selección femenina enfrentará a Rumania buscando quedar mejor posicionado en la cita mundialista #VamosPerú 🇵🇪 pic.twitter.com/0qfEcWHOAz — FPV.PE (@FPVPE) September 13, 2019

A qué hora ver PERÚ VS RUMANÍA EN VIVO ONLINE

- Perú 8:00 p.m.

- México 8:00 p.m.

- Ecuador 8:00 p.m.

- Colombia 8:00 p.m.

- Bolivia 9:00 p.m.

- Chile 9:00 p.m.

- Paraguay 9:00 p.m.

- Venezuela 9:00 pm.

- Brasil 10:00 p.m.

- Argentina 10:00 p.m.

- Uruguay 10:00 p.m.

PROGRAMACIÓN: Mundial U18

Viernes 13: Clasificación puesto 5 al 8

05:30 horas Rusia vs Japón

08:00 horas Perú vs Rumania

Sábado 14: Final

RESULTADOS: Partidos de Perú

Fase de grupos:

Perú 2-3 Bulgaria (23-25; 25-17; 25-23; 19-25; 17-19)

Perú 3-0 Congo (25-21; 25-14; 25-10)

Perú 3-0 Turquía (25-18; 25-16-25-16)

Perú 1-3 Japón (22-25; 26-28; 26-24; 15-25)

Octavos de final:

Perú 3- 1 Argentina (16-25; 25-15; 25-22; 26-24)

Cuartos de final:

Perú 0-3 (19-25; 10-25; 18-25)