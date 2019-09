Man Bok Park y su emotivo mensaje que tuvo hacia el Perú año atrás [VIDEO]

El deporte peruano está de luto. En horas de la mañana se confirmó el deceso de Man Bok Park debido a que se encontraba delicado de salud por lo que diversas personalidades del vóley han hecho llegar sus condolencias.

Man Bok Park y su emotivo mensaje que tuvo hacia el Perú año atrás

Man Bok Park, extécnico de la Selección Peruana de vóley, deja un legado incalculable para el país ya que fue uno de los principales gestores para que la ‘Blanquirroja’ logre hacer historia en las Olimpiadas Seúl 1988.

Pero además de ello, siempre que Man Bok Park le preguntaron qué recuerdos le genera lo hecho en la cita olímpica años atrás. El surcoreano confesó que es algo difícil de dejar atrás.

“Yo perdí. Ganábamos 2-0 y perdimos el tercer set, pero me parece que… sí me duele, porque todavía lo recuerdo. Tengo 80 años, pero todavía no lo puedo olvidar”, declaró Man Bok Park para Movistar Deportes.

Además, el extécnico de la Selección Peruana de vóley agregó que nunca llegó a lograr frente a sus pupilas ya que tenía que ser fuerte, aunque aquella vez, no pudo resistir las lágrimas por haber estado tan cerca de conseguir la medalla de oro.

Finalmente, Man Bok Park cerró con una frase que hoy sonará más fuerte que nunca: “No he cambiado de nacionalidad, pero mi corazón es peruano”.

Como se recuerda, la salud de Man Bok Park empeoró las últimas semanas. Debido a ello, algunas exvoleibolistas como Nataliga Málaga y Gaby Pérez del Solar habían pedido orar por una pronta mejoría.