Las emotivas palabras de Cecilia Tait para Man Bok Park: "Despedirte de tu héroe es muy difícil"

El amor de un padre, la enseñanza de un maestro y el cariño de un amigo. Cecilia Tait tuvo palabras de agradecimiento y recordó a una leyenda del vóley nacional, Man Bok Park. La exvoleibolista no pudo evitar la lágrimas por la partida de su exentrenador y tuvo emotivas palabras.

"Decirle adiós a una persona que parecía invencible, es muy difícil. Es como si se hubiese muerto tu papá, tu ídolo, tu súper héroe. Y tu no quieres aceptar que una persona a quien viste tan poderoso, tan fuerte, tan exigente. Y decirle adiós a una persona como él es muy duro. Despedirte de tu héroe es muy difícil. Siento que el universo me está diciendo, Cecilia quiero que lo recuerdes así: fuerte, imponente, y no así, de esta manera tan dura, ya que hubiese sido más doloroso verlo en un ataúd", expresó Cecilia Tait en una entrevista para la agencia Andina.

Entre lágrimas, Cecilia reveló lo importante que fue Man Bok Park en su vida y el apoyo que le brindó cuando estuvo luchando con el cáncer. Para la excapitana de la selección de vóley que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

"El me dijo(cuando se enteró de su enfermedad) que iba a mandar a traer desde Corea, algas marinas para curarme del cáncer. Y que me iba a castigar si yo no me levantaba de la cama. Y me hacía reír. Me dijo también, que él sabía que yo era muy poderosa, y que no iba a aceptar que me rindiera", aseguró Tait.

Lamentablemente, Cecilia no se pudo despedir de Man Bok Park."Ya había postergado mi pasaje y no podía reprogramar la visita que tenía programada con mucha antelación a mi hija, que estudia en Florida. Llegando al aeropuerto mi otra hija, la mayor, me llama y me da la noticia. Quise comprar un pasaje de retorno pero no había cupos hasta hoy en la noche cuando a esa hora su cuerpo ya estaría cremado".