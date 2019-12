Selección de vóley anunció a las 14 jugadoras que competirán en el Preolímpico de Tokio 2020

Con la mira rumbo a Tokio 2020. Francisco Hervás, entrenador de la Selección Peruana de Vóley, dio a conocer la lista de convocadas para disputar el Preolímpico sudamericano, que se disputará entre el 7 y 9 de enero en Bogotá, Colombia.

La lista es de 14 jugadoras y está conformada por: Karla Ortiz, Mirian Patiño, Ángela Leyva, Miryec Muñoz, Shiamara Almeida, Daniela Uribe, Esmeralda Sánchez, Diana De La Peña, Flavia Montes, Leslie Leyva, Maguilaura Frías, Maricarmen Guerrero, Katherine Regalado y la líbero Vanessa Palacios.

La Selección Peruana de Vóley se enfrentará a sus similares de Colombia, Argentina y Venezuela en pos del único cupo a Tokio 2020. Deberá ganar todos sus encuentros.

Perú disputará una serie de amistosos en Puerto Rico previo al torneo en Bogotá. El único país sudamericano que ya aseguró su boleto a las Olimpiadas es Brasil. Falta conocer a la otra nación que acompañará a las brasileñas.

Fixture de Perú en el Preolímpico 2020:

Perú vs Argentina (7 de enero)

Perú vs Colombia (8 de enero)

Perú vs Venezuela (9 de enero)