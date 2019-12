Preolímpico 2020: entradas para alentar a la Selección Peruana de vóley femenino en el torneo serán gratuitas

Preolímpico 2020 | La Selección Peruana de Vóley disputará el Preolímpico Sudamericano de Vóley Femenino en Bogotá, en busca de un cupo para Tokio 2020. La 'Bicolor' jugará de visitante, pero podrá recibir el apoyo incondicional de la hinchada peruana ya que se dispuso que las entradas sean gratuitas para sus partidos.

A través de Facebook, la Federación Peruana de Vóley detalló que los hinchas podrán expresar su aliento al equipo de Francisco Hervás de forma gratuita. Sin embargo, brindó algunas especificaciones.

Entradas gratis para los partidos de Perú en Preolímpico 2020

"Llegó el momento de alentar a nuestra selección nacional femenina, rumbo a Tokio 2020. Invitamos a todos los #voleylovers residentes en Colombia para armar la barra peruana, las entradas son gratuitas", publicaron en su Facebook.

En ese sentido, indicaron que la entrega de boletos será a partir del 3 de enero desde las 10 de la mañana y el punto de recojo será "Taquillas del Coliseo El Salitre". Cada hincha podrá recibir dos boletos por fecha.

Fixture de Perú en el Preolímpico 2020

A continuación, revisa el fixture de la Selección Peruana y los horarios para el Preolímpico de Vóley Femenino rumbo a Tokio 2020.

Perú vs Argentina (martes 7 de enero - 6:00 p.m. )

Perú vs Colombia (miércoles 8 de enero - 8:30 p.m. )

Perú vs Venezuela (jueves 9 de enero - 6:00 p.m. )

Es importante recordar que el Preolímpico Sudamericano de Vóley Femenino se llevará a cabo del 7 al 9 de enero de 2020 en la ciudad de Bogotá. El combinado con mayor puntaje logrará el pase a los Juegos Olímpicos.

Lista de convocadas de la Selección Peruana de Vóley

Recientemente, el español Francisco Hervás dio a conocer su lista de 14 jugadores que buscarán el añorado cupo para Tokio 2020. En la nómina destaca Ángela Leyva.