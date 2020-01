Perú vs Chile [EN VIVO] vóley masculino por el Preolímpico rumbo a Tokio 2020

Perú vs Chile EN VIVO ONLINE Gratis | Equipos se enfrentan por el vóley masculino en el marco del Preolímpico que se viene realizando en Chile. El encuentro se realizará desde las 4:30 p.m. (hora peruana) desde Santiago. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, sin embargo, podrás vivir el MINUTO A MINUTO desde Líbero.pe con todas las incidencias del partido.

La selección nacional de vóley masculino se encuentra en Chile preparándose para lo que será su segundo encuentro en el marco del Preolímpico 2020. Los muchachos dirigidos por el técnico Juan C. Gala, tuvieron un debut no muy agradable, pues se dejaron ganar por Colombia, rival duro, pero a quien se le pudo hacer la pelea.

En esta oportunidad, los seleccionados nacionales se enfrentarán ante Chile, equipo poderoso que revivirá la llama del ya conocido 'Clásico del Pacífico', pues como se recuerda, todos los encuentros entre nuestro país y la nación sureña, tienen un sabor diferente; por historia, o por lo que fuere.

En esta oportunidad, los liderados por el capitán Eduardo Romay, cayeron ante Colombia con parciales de (25-19, 25-23 y 25-21), de esta manera, ganarle al local: Chile; se debería convertir en una obligación si queremos pensar en conseguir un boleto a Tokio 2020.

- México: 3:30 p.m.

- Ecuador: 2:30 p.m.

- Perú: 4:30 p.m.

- Colombia: 2:30 p.m.

- Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Whasington D. C.): 2:30 p.m.

- Bolivia: 3:30 p.m.

- Venezuela: 3:30 p.m.

- Paraguay: 4:30 p.m.

- Chile: 4:30 p.m.

- Argentina: 4:30 p.m.

- Uruguay: 4:30 p.m.

- Brasil: 4:30 p.m.

-Eduardo Romay (C)

- Francis Mendoza

- Benny Bernaola

- Daniel Ureña

- Japón Vargas

- Daniel Porras

- Jonathan Nakamatsu

- Martín Flores

- Juan Silva-Santiesteban

- Paul Williams

- Benjamín Patrón

- Maikel Jaramillo

- Álvaro Hidalgo

- Marco Calvera

DT: Juan C. Gala

#Vóley| Selección masculina integrada por 14 deportistas debutará este viernes en el Preolímpico Sudamericano en Santiago de Chile.



Los partidos:

🇵🇪 vs 🇨🇴 viernes 10

🇵🇪 vs 🇨🇱 sábado 11

🇵🇪 vs 🇻🇪domingo 12#VamosPerú #Preolímpico #Tokio2020 pic.twitter.com/sL0dScT1u2