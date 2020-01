DT de Perú tras fracaso en Preolímpico de vóley: "Estamos por debajo de Colombia y Argentina"

La Selección Peruana de Vóley realizó una de las peores campañas en su historia durante el Preolímpico 2020. El cuadro dirigido por el español Francisco Hervás no ganó ni un solo set y se despidió del torneo en el último puesto.

Ante esta situación, el entrenador de las matadoras peruanas sostuvo que todo no salió como lo había planeado. "En el Preolímpico 2020 no nos ha ido como teníamos en mente, no hemos sido capaces de jugar a la altura de lo que se esperaba de nosotros. Ha sido duro, difícil", señaló en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, el entrenador de la Selección Peruana de Vóley apuntó que nunca se encontraron cómodos en el campo de juego. "Hemos jugados muy presionados, pese a que lo hicimos muy bien la semana anterior ante Puerto Rico. No hemos sido capaces de encontrarnos cómodos en ningún momento", agregó.

Francisco Hervás calificó de "duros" los enfrentamientos contra sus similares de Colombia y Argentina, los cuales fueron derrotas por 3-0. "Los primeros partidos con Argentina y Colombia fueron muy duros, ellos jugaron muy bien, y el tercero ante Venezuela, después de todo lo que nos sucedió con el robo y el accidente con las chicas, ya no teníamos opción", mencionó

Por último, el entrenador de nuestras matadoras se refirió a la situación actual del vóley peruano. "Perú hace muchos años que no consigue ganarle a Argentina y Colombia, no es una situación de hoy día, desde el 2000 no clasifica a unos Juegos Olímpicos. Perú tiene que ser consciente de dónde está, que está muy por debajo de ellos. Hay que seguir confiando en las chicas y buscar la forma de salir del cuarto lugar de Sudamérica", finalizó.