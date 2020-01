Perú vs Venezuela [EN VIVO]: vóley masculino por el Preolímpico de Chile

Perú vs Venezuela EN VIVO ONLINE | Equipos se enfrentan por el vóley masculino en una fecha más del Preolímpico Chile 2020 con miras a lo que serán los Juegos Olímpicos. El encuentro se realizará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) desde Santiago. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de TVN, sin embargo, podrás vivir el MINUTO A MINUTO vía Líbero.pe, con lo último en incidencias y pormenores.

El encuentro entre peruanos y venezolanos servirá para que el conjunto nacional al mando del técnico Juan C. Gala, pueda obtener su último chance en estos Preolímpicos de clasificar a Tokio 2020. La escuadra blanquirroja no la ha pasado nada fácil estos últimos días, pues pese a los enromes esfuerzos, no han podido conseguir resultados favorables.

La selección peruana no pudo con su par de Chile en la segunda fecha del Preolímpico, pues pese a los grandes esfuerzos que hicieron y lo cerca que estuvieron de conseguir el partido en general, se les escapó de las manos y no pudieron convertir en favor de nuestro país.

Un agotado Eduardo Romay dio todo de sí para convertirse en el mejor del partido, pero esto no alcanzó y tuvo que conformarse con la derrota en el también denominado como el 'Clásico del Pacífico' que se realizó teniendo a los chilenos de local.

El encuentro ante Venezuela servirá -tal vez- para que puedan lavarse la cara, y conseguir un resultado que, de todas maneras merecen por la buena campaña que han ido realizando en esta competencia internacional.

Perú vs Venezuela EN VIVO: Horarios para ver el partido EN VIVO en el mundo

- México: 1:30 p.m.

- Ecuador: 12:30 p.m.

- Perú: 2:00 p.m.

- Colombia: 12:30 p.m.

- Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Whasington D. C.): 12:30 p.m.

- Bolivia: 1:30 p.m.

- Venezuela: 1:30 p.m.

- Paraguay: 2:30 p.m.

- Chile: 2:30 p.m.

- Argentina: 2:30 p.m.

- Uruguay: 2:30 p.m.

- Brasi24:30 p.m.

Perú vs Venezuela EN VIVO | Convocados a la Selección Peruana de Vóley Masculino

-Eduardo Romay (C)

- Francis Mendoza

- Benny Bernaola

- Daniel Ureña

- Japón Vargas

- Daniel Porras

- Jonathan Nakamatsu

- Martín Flores

- Juan Silva-Santiesteban

- Paul Williams

- Benjamín Patrón

- Maikel Jaramillo

- Álvaro Hidalgo

- Marco Calvera

DT: Juan C. Gala

Perú vs Venezuela EN VIVO | ¿Dónde ver EN VIVO el vóley masculino por el Preolímpico de Chile?

- Perú: Movistar Deportes EN VIVO (CMD), Movistar Play ONLINE

- Colombia: Win Sports EN VIVO

- Ecuador: Win Sports

- Estados Unidos: Win Sports

- Bolivia: Win Sports

- Venezuela: Win Sports EN VIVO

- Argentina: Win Sports

- Brasil: Win Sports

- Chile: Win Sports

- Paraguay: Win Sports

- Uruguay: Win Sports

Selección Peruana de Vóley Masculino | Calendario en el Preolímpico de Chile

Domingo 12 enero

Venezuela vs. Perú

- 2:00 p. m.

Chile vs. Colombia

- 4:30 p. m.