Conocida voleibolista nacional a dueña de Sport Real: “Eres una sinvergüenza, cobarde y cag…” [FOTO]

Sport Real atraviesa un momento crítico en el voleibol nacional. A pesar de que el equipo viene respondiendo en la cancha, las jugadores siguen a la deriva debido al total estado de abandono por parte de la dueña Guisella Pinedo Caneja.

Resulta que, desde hace meses, las voleibolistas del Sport Real vienen esperando el pago de su sueldo. Sin embargo, desde el mismo club no les han comunicado cuándo harían el abono ni se han comunicado con ellas.

Esto ha generado un gran malestar en el plantel que ya no saben qué hacer para que sus quejas sus reclamos sean escuchados. Ahora último, Milagros Moy no dudó en arremeter contra la principal responsable de este hecho: Guisella Pinedo Caneja.

“Qué impotencia, qué frustración que estemos en esta situación. No es justo que una señora que, no tiene ni idea de qué es llevar y dirigir un equipo de voleibol y que no tenga un mínimo de respeto ni consideración por las jugadoras, sus jugadoras porque el equipo es de ella, se haga cargo de un equipo que no puede manejar y al cual abandonó y se lavó las manos; cual cobarde y sinvergüenza”, comenzó escribiendo Moy en redes sociales.

La voleibolista siguió: “Calificativos para ponerte hay muchos, pero sí eres una sinvergüenza. Jamás tuviste los huev… para venir y decir las cosas claras y en nuestra cara. Por gente como tú es que el país no crece ni mejora. Es la verdad señora Guisella Pinedo Caneja”.

Eso no fue todo, Milagros Moy agregó lo siguiente: “Qué lástima que nosotras demostremos que somos profesionales y tu solo demuestres ser una cobarde, sinvergüenza, mala persona y cag…”

Producto de los problemas extradeportivos que viene afrontando Sport Club, se conoció que cuatro jugadoras dejaron el equipo tras cansarse de esperar el pago de sus haberes.

Según la voleibolista Kiara Montes, unas personas se acercaron los últimos días con la intención de comprar Sport Club. Sin embargo, las dueñas de la institución decidieron no vender el equipo que militan en la Liga Nacional Superior de Voleibol.