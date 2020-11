Eduardo Romay, capitán de la selección de voley masculino: "No dejes que nadie te quite tu voz"

El capitán de la selección de vóley masculino, Eduardo Romay, utilizó su cuenta de Twitter para brindar su apoyo a las manifestaciones realizadas contra el gobierno de Manuel Merino, quien realizó un Golpe de Estado hace unos días.

"No tengamos miedo de defender a nuestro país, documentar e informar. Es nuestra responsabilidad y nuestro derecho. No dejes que nadie te quite tu voz, suficiente tiempo lo han hecho. El Perú es su gente y nunca he estado mas orgulloso de representarlos", expresó el deportista a través de la referida red social.

"Nada justifica la violencia policial de esta manera [...] No voy a callar. Las protestas son pacificas. No puedo ser indiferente. No mas.", agregó Romay quien actualmente se encuentra militando en la liga de Austria.

Las múltiples manifestaciones realizadas en todo el Perú, contra el gobierno del golpista Manuel Merino, se pudieron visualizar a través de las redes sociales. El sentir es unísonno contra el militante de Acción Popular quien hasta poco fue presidente del Congreso.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue vacado de sus funciones gracias 105 votos. Merino, en medio de una gran polémica, organizó un gabinete liderado por Antero Flores Aráoz, político recordado por haEber catalogado de "llamas y vicuñas" a los ciudadanos peruanos previo a una entrevista con Ramiro Escobar la Cruz.

Se espera que este viernes 13 de noviembre las manifestaciones continúen. En el escenario internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado, solicitó al Tribunal Constitucional manifestarse sobre la vacancia de Martín Vizcarra: la decisión de dicho ente, según el Art. 113° del código procesal constitucional, puede "anular las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia".