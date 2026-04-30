Ex Cristal reveló su emoción tras cerrar acuerdo con Universitario: "Me enamoré de los colores"

Universitario está obligado a destacar en cada una de los torneos que disputa. El cuadro crema vive un proceso de reestructuración en la Liga 1, mientras que, a la par, disputa otras competiciones, como la Liga Femenina, y recientemente culminó su participación en la Liga Peruana de Vóley. En medio de ello, una exfigura de Sporting Cristal sorprendió al revelar su amor por la ‘U’.

Ex Sporting Cristal reveló su emoción tras cerrar acuerdo con Universitario

Precisamente, hablando del equipo de Universitario Vóley, la dirección deportiva ya empezó las gestiones para conformar su plantel de cara a la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley, por lo que alista fichajes y renovaciones: una de ellas es la continuidad de Lucía Magallanes.

‘La talentosa voleibolista nacional confirmó en el programa 'Tiempo Crema' que su permanencia en el equipo para la siguiente campaña es segura. Asimismo, sorprendió a los hinchas al expresar su gran amor por la ‘U’ y el proceso que vienen desarrolando, motivo por el que ha rechazado varias propuestas de otros equipos.

Video: Tiempo Crema

“Me gusta mucho la ‘U’, de hecho recibí propuestas de otros equipos, pero me gusta el proceso que tiene la ‘U’, me gusta ser parte de este proceso y bueno, también me enamoré de los colores”, indicó la jugadora.

De hecho, cuando fue consultada por su simpatía anterior, la voleibolista recordó su estadía en Sporting Cristal y no dudó en señalar que se identificó durante mucho tiempo con los celestes porque fue el club donde inició su carrera.

Lucía Magallanes seguirá en Universitario

De igual manera, Lucía Magallanes confirmó la noticia adelantada por el jefe polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi, quien había señalado que ambas partes lograron llegar a un acuerdo para renovar contrato.

De esta forma, la voleibolista de 27 años permanecerá en el club con el objetivo de armar un plantel competitivo para la próxima temporada.

Lucía Magallanes y su pasado en Sporting Cristal

La voleibolista peruana inició su carrera profesional en 2012, cuando formó parte de Sporting Cristal, club donde se mantuvo durante varias temporadas y logró un gran rendimiento. En 2017, Magallanes decidió dejar el club y sumó experiencia en otras reconocidas escuadras peruanas, como la Universidad San Martín de Porres, Rebaza Acosta y Deportivo Wanka.