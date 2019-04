WWE WrestleMania 35 EN VIVO | Brock Lesnar vs Seth Rollins: día, hora, canal y cartelera por el cinturón Universal | Guía de televisión

WWE WrestleMania 35 EN VIVO | Brock Lesnar vs Seth Rollins: 'La Bestia Encarnada' y 'El Arquitecto' se verán las caras este domingo 7 de abril (4.00 p.m. - hora peruana; 6.00 p.m. - hora argentina; 3.00 p.m. -hora mexicana) en el ring del MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, Nueva York (Estados Unidos), por el cinturón Universal de la WWE. El canal FOX Acion y el servicio streaming WWE Network se encargarán de la transmisión para el Perú y el resto de países de Latinoamérica. Vive el golpe a golpe de las luchas en Líbero.pe.

Han pasado cuatro años desde que Seth Rollins se consolidó como el campeón de la WWE tras ganar en el recordado WrestleMania 31 a Brock Lesnar, que por entonces era el campeón defensor, y a Roman Reigns. El 'Arquitecto' no estaba programado en dicho combate. Sin embargo, su participación se hizo oficial luego de canjear el maletín Money in the Bank cuando la lucha entre la 'Bestia' y 'The Big Dog' ('El Gran Perro') estaba en progreso, por lo que se convirtió en una triple amenaza.

Desde ese entonces, la 'Era de Seth Rollins' posiblemente se consolidó como una de las mejores de la última década. Lamentablemente, una lesión le impidió continuar con su reinado. Aquello fue aprovechado por Roman Reigns hasta el inesperado diagnóstico de su enfermedad. Pero Brock Lesnar encontró la forma de resurgir y ahora desea buscar venganza del 'Arquitecto' en WrestleMania 35.

Seth Rollins logró clasificarse al WrestleMania 35 tras convertirse en el ganador del último Royal Rumble ('La Batalla Real') al derrotar al gigante Braun Strowman en una épica acción que se mantiene en el recuerdo de los fanáticos de la WWE.

I’ve had this in my office for nearly 4 years for a very specific reason. It’s a reminder of where I’ve been, but more importantly of where I want to be. In 8 days the world finally gets the right version of this fight. Redemption is upon us. Let’s take it back. #Wrestlemania pic.twitter.com/6zFr14ljgX — Seth Rollins (@WWERollins) 30 de marzo de 2019

Brock Lesnar, por su parte, ha sido tentado para pegar la vuelta al UFC. Él también lo desea y, por ello, Vince McMahon continúa moviendo sus influencias para no dejar escapar a la 'Bestia Encarnada' de la WWE. Es un trabajo difícil. Además, el campeón de peso pesado de UFC Daniel Cormier amenazó con ingresar al ring en WrestleMania para poder retar a Lesnar.

Sin dudas, el favorito en las apuestas es Brock Lesnar quien es casi invencible en el ring cuando se trata de una pelea uno versus uno. Seth Rollins tendrá que sacar lo mejor de su repertorio para superar a uno de los mejores luchadores de la WWE.

WWE WRESTLEMANIA 35 EN VIVO | BROCK LESNAR VS. SETH ROLLINS: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Centro): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 2.00 p.m. KickOFF / 3.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 1.00 p.m. KickOFF / 2.00 p.m. Main Event

Ecuador: 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

Colombia: 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

Argentina: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

España: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

España (Islas Canarias): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Uruguay: 6.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 6.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 6.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Bolivia: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Venezuela: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

República Dominicana: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Canadá: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Guatemala: 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Honduras: 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

El Salvador:3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Panamá: 4.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Italia: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Francia: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Alemania: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Portugal: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Holanda: 10.00 p.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Inglaterra: 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

WWE WRESTLEMANIA 35 EN VIVO | BROCK LESNAR VS. SETH ROLLINS: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Action.

Estados Unidos: WWE Network y PPV.

México: FOX Action.

Argentina: FOX Action.

Ecuador: FOX Action.

Chile: FOX Action.

Colombia: FOX Action.

Uruguay: FOX Action.

Venezuela: FOX Action.

Bolivia: FOX Action.

Paraguay: FOX Action.

España: WWE Network.

WWE WRESTLEMANIA 35 EN VIVO | BROCK LESNAR VS. SETH ROLLINS: CARTELERA COMPLETA

Así será la cartelera del WWE WrestleMania 35.

CARTELERA ESTELAR DEL WWE WRESTLEMANIA 35 (5.00 p.m.)

- Brock Lesnar vs Seth Rollins: Por el Campeonato Universal de Raw

- Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair (Triple Amenaza): Por el Campeonato Femenil de Raw

- Daniel Bryan vs Kofi Kingston: Por el Campeonato Mundial de SmackDown

- Triple H vs Batista (Lucha Sin Reglas)

- Shane McMahon vs The Miz

- AJ Styles vs Randy Orton

- Samoa Joe vs Rey Mysterio: Por el Campeonato de Estados Unidos

- Roman Reigns vs Drew McIntyre

- Kurt Angle vs Baron Corbin (Lucha de Despedida)

- Buddy Murphy vs Tony Nese: Por el Campeonato de Peso Crucero

- André the Giant Memorial Battle Royal

