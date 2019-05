WWE RAW: Brock Lesnar armó la fiesta y sorprende a todos con divertidos pasos de baile [VIDEO]

WWE viene llevando a cabo HOY lunes el capítulo de Monday Night Raw desde las instalaciones del Sprint Center de Kansas City y tuvo un inicio inesperado. Y es que Brock Lesnar acudió al llamado de Seth Rollins y Kofi Kingston, pero sorprendió a todos los presentes con un radical cambio de personaje.

El exluchador de UFC salió acompañado –como siempre- de su representante Paul Heyman y con el maletín de Money in the Bank en el hombro. Sin embargo, este bojeto tenía dos parlantes incorporados y con el brutal sonido mostró algunos hilarantes pasos de baile, burlándose de los dos campeones de la WWE.

Como se sabe, Lesnar perdió el título Universal ante el ‘Arquitecto’ en Wrestlemania 35 y contra todo pronóstico hizo un inesperado regreso hace dos semanas en Money in the Bank 2019, en el cual se consagró como el nuevo ‘Dueño del Maletín’. Por dicha razón, se encuentra en el ojo de todos pues aún no se sabe contra quién lo usará.

Con respecto a su personaje, ‘La Bestia’ se ha caracterizado por casi no hacer gestos ni señas, casi inmóvil. Por eso, esta nueva faceta se hizo viral en las redes sociales e incluso su baile se hizo viral. Los fanáticos de la WWE reaccionaron de inmediato y compartieron también divertidos memes.

VIDEO COMPLETO: BROCK LESNAR EN WWE RAW