WWE Live Lima 2019: Revisa los combates confirmados para el evento [FOTOS]

La WWE tiene un gran número de fanáticos en el Perú y desde hace algunos años es uno de los destinos principales para mostrar su show en el continente sudamericano. Hace varias semanas confirmaron un nuevo regreso a territorio nacional y ayer lunes se dio a conocer los combates estelares para dicho día.

La marca que vendrá al país es SmackDown y varias superestrellas top han sido confirmadas. Bayley, la nueva campeona femenina del roster azul, pondrá en juego su título en WWE Live Lima 2019 ante la temible Charlotte. No será la única, ya que Kofi Kingston también ofrecerá un duro enfrentamiento con Dolph Ziggler.

Y es que el campeón mundial de la WWE no ha podido descansar desde Wrestlemania y hasta ahora ha podido retener su cinturón. Ziggler es un viejo conocido, pues ya se han pelado en otras ocasiones y por otros títulos; incluso el siguiente viernes se medirán en el Super ShowDown 2019.

Bayley ganó el maletín en Money in the Bank y lo canjeó el mismo día ante Charlotte, que también esa noche logró vencer a Becky Lynch. Hasta ahora no hay revancha pactada, pero en Lima es muy probable que se dé. Es que hay que recordar que la cartelera está sujeta a cambios.

Roman Reigns también estará en la capital y como el ‘Perro Mayor’, volverá a medirse con Drew McIntyre, pero podría haber sorpresas en este feudo. Otras superestrellas confirmadas son Finn Bálor, Elias y Shinsuke Nakamura.

Hay que mencionar que el evento se llevará a cabo en el Jockey Club y las entradas se pondrán adquirir en Teleticket de Wong y Metro. Además, hasta este viernes 31 de mayo habrá un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

PRECIOS WWE LIVE LIMA 2019

- Los precios incluyen el 25% de descuento con tarjetas Interbank

Ringside: s/750

Campo: s/450

Oriente Nivel 1: s/350

Occidente Nivel 1: s/350

Norte Nivel 1: s/350

Norte Nivel 2: s/250

Norte Nivel 3: s/150

Oriente Nivel 2: s/125

Occidente Nivel 2: s/125

Personas con Discapacidad: s/125