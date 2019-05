Jon Moxley: "El mayor problema de la WWE es Vince McMahon"

En una entrevista con Chris Jericho, Jon Moxley habló sobre su presente en AEW y sobre su pasado con la WWE, en especial de Vince McMahon, a quien tildó como el problema más grande que tiene la compañía de lucha libre.

"Vince McMahon es el problema, sus acciones están matando la empresa. No sólo él, pero él ha estructurado una máquina que funciona como si esto fuera 2002, con sus guionistas, creativos y su gran talento. Al irme a AEW me he dado cuenta que el método de Vince McMahon apesta", dijo Moxley.

Como se recuerda, el pasado sábado Jon Moxley debutó con la AEW asombrando a todos los fanáticos de la lucha libre y por lo que se vio se cree que entre a una rivalidad con Kenny Omega.

Por ahora, solo se enfoca en ganarse un buen espacio en la empresa independiente y disfrutar lo más posible haciendo lo que más le gusta.

"Mi objetivo en AEW es ser la mejor versión de mí mismo. La gente que forma esta empresa le encanta el wrestling. Aquí los egos se quedan fuera. Huyes de esa mala experiencia, de estar en un vestuario inmerso en la depresión. No he venido para demostrar nada a WWE, me importa una mierda WWE", remató.