WWE analiza despedir a Brock Lesnar por burlarse del maletín de Money in The Bank [VIDEO]

A la WWE no le gustó para nada la escena que se vivió en el último episodio de Monday Night Raw, en donde Brock Lesnar apareció para mofarse del maletín de Money in The Bank luego de tratar al objeto como una especia de parlante y, asimismo, bailar al ritmo de música trap. Muchos aficionados y celebridades del deporte consideraron este hecho como una total falta de respeto a la empresa de Vince McMahon.

Por ello, mediante un video publicado en sus distintas redes sociales, y en donde además, aparece Stephanie McMahon, se puede escuchar: "Ellos han faltado al respeto a lo que representa el contrato de Money in The Bank. Han faltado al respeto a los dos campeones, el campeón Universal y el campeón de WWE. De hecho, han faltado al respeto a toda la WWE. También, al Universo de WWE. Así que en nombre de toda la organización, en nombre de WWE, hago oficial de parte de la familia McMahon y del equipo ejecutivo que vamos a tomar acciones".

Este comunicado sorprendió a muchos pues Brock Lesnar es una figura emblema del WWE y producto de su reacción podría ser separado. Sin embargo, la WWE no ha dado más detalles de lo que pasará exactamente con el maletín de Money in The Bank.

Por otro lado, se sabe que Lesnar fue quien hizo que la música de Kofi Kingston y Seth Rollins suene mediante el maletín, sin embargo la del campeón Universal fue la última. Por ello, se sabe que Lesnar lo retará para intentar defender su título.