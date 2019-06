Bill Goldberg casi pierde la vida en combate de la WWE Super Show Down [VIDEO]

Dos leyendas de la Word Westling Enternainment, más conocida como la WWE , se enfrentaron el último fin de semana en el Super Show Down desarrollado en Arabia Saudita. Por un lado se encontraba Bill Goldberg y por el otro, The Undertaker. La batalla, que duró más de 15 minutos, fue ganada por el The Undertaker, sin embargo, días después se ha revelado el parte médico de uno de los luchadores donde indica una mala noticia.

Resulta que según el portal Wrestling News, el legendario Goldberg de 57 años sufrió una conmoción cerebral tras combatir con el Undertaker. El medio cita al periodista especializado en lucha libre, Dave Meltzer.

"Definitivamente hay más [información al respecto], pero no sé todo lo que pasó allí. Definitivamente hay una historia de fondo sobre el tema de Bill Goldberg, pero aún no sé qué es, pero algo debe haber sucedido allí", indicó Meltzer.

Luego de acabada la pelea se filtró un video en las redes sociales. Ahí se puede observar a Bill Golberg, quien terminó ensangrentado, colapsando cerca del cuadrilátero. De inmediato se acercaron personal de la WWE para auxiliarlo.

Para la tranquilidad de los miles de fanáticos del mundo de la WWE , Goldberg se pronunció horas después en su cuenta de Twitter haciéndose una autocrítica y manifestando que se noqueó a sí mismo producto de que se golpeó la cabeza contra una esquina del ring.

“Me noqueé y pensé que podía terminar. Amo a mis fans, pero los decepcioné a ustedes", tuiteó Golberg.

Knocked myself out and thought I could finish.... love my fans.....but let u down. Everyone else that found “pleasure” ..... hope ur happy