HOY, WWE Stomping Grounds [EN VIVO] Cómo ver gratis por FOX Action

WWE Stomping Grounds EN VIVO ONLINE | Hoy, domingo 23 de junio, a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) sigue EN DIRECTO el moderno evento de la WWE que se realizará dentro del cuadrilátero del Tacoma Dome de la ciudad de Tacoma, en Washington DC (Estados Unidos). La transmisión estará a cargo por la señal de FOX Action y el servicio streaming PPV WWE Network. Seth Rollins defiende cinturón Universal. Golpe a golpe por Libero.pe.

El Stomping Grounds es el nuevo evento que ha creado de la WWE para ganarse nuevamente el cariño de los fanáticos del universo Wrestling parece tener los ingredientes adecuados para dar ese gran paso. La batalla estelar estará conformado por el "Arquitecto" Seth Rollins, amo y señor del cinturón Universal de Raw, frente al retador Baron Corbin.

De lado de SmackDown, el divertido carismático Koffi Kingston mostrará todas sus habilidades haciendo defensa del cinturón del Campeonato Mundial de la WWE contra Dolph Ziggler en una jaula de acero. El miembro de The New Day ya ha derrotado con anterioridad a Ziggler. Sin embargo, no puede confiarse ya que el luchador de Cleveland desea dar el 'batacazo' en el Stomping Grounds.

Por el lado femenino, Becky Lynch defenderá el título de RAW ante Lacey Evans, mientras que Bayley hará lo propio ante Alexa Bliss por el título de la marca azul.

WWE Stomping Grounds 2019 EN VIVO: Horarios de México, Perú y España

Perú: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

México (Centro): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Ecuador: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m. (Kick Off); 4.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Colombia: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Argentina: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

España: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. (Kick Off); 11.00 p.m. (Main Event)

Uruguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Paraguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Chile: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Brasil: 8.00 p.m. (Kick Off); 9.00 p.m. (Main Event)

Bolivia: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Venezuela: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Canadá: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Costa Rica: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Guatemala: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Honduras: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

El Salvador: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Puerto Rico: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

República Dominicana: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Panamá: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Italia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Francia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Alemania: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Portugal: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Holanda: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Inglaterra: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

¿Cuándo es el WWE Stomping Grounds 2019?

WWE Stomping Grounds 2019 se llevará a cabo en el Tacoma Dome, de la ciudad de Tacoma, Arabia Washington DC (Estados Unidos). El espectáculo inicia a las 6.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena FOX Action y el servicio streaming WWE Network. También podrás ver la previa y el KickOFF desde las 5.00 p.m. y GRATIS en WWE.com, la App WWE y las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch de la WWE.

¿En qué canal se transmitirá por televisión el WWE Stomping Grounds?

WWE Stomping Grounds 2019 será transmitido en vivo en el canal FOX Action.

¿Cómo conseguir FOX Action?

FOX Premium es el servicio de entretenimiento que te permite ver lo que tú quieres y cuando tú quieres. Disfruta las series más reconocidas, las películas más nuevas y eventos deportivos estelares como WWE en vivo. Todo sin cortes comerciales y disponible para ver en cualquier dispositivo, donde quieras por FOX App o en televisión por los canales FOX Premium.

En Movistar TV, el paquete FOX Premiun, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una promoción para pagar 15 soles por los primeros tres meses.

En Claro TV, el paquete FOX Premiun, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una descuento del 50% para que puedas pagar 17.50 en los primeros tres meses.

En DirecTV, la oferta es la siguiente: Solicita el paquete FOX Premium (1) y obtén el primer mes gratis + el segundo mes a mitad de precio.

Guía de canales de televisión TV del WWE Stomping Grounds 2019

WWE Stomping Grounds: FOX Action Premium

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE Stomping Grounds: FOX Action Premium HD

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Cómo puedo ver WWE Network GRATIS?

La Red WWE está ofreciendo una prueba GRATIS de un mes a los nuevos suscriptores. Puedes cancelar en cualquier momento durante la prueba.

Si no se cancela antes, se agregará un costo recurrente de 10 dólares por mes después de que finalice la prueba.

WWE Stomping Grounds - Cartelera oficial por WWE Network

Seth Rollins vs Baron Corbin: Campeonato Universal.

Kofi Kingston vs Dolph Ziggler: Campeonato de la WWE.

Becky Lynch vs Lacey Evans: Campeonato de mujeres de Raw.

Bayley vs Alexa Bliss: Campeonato de mujeres de SmackDown.

Samoa Joe vs Ricochet: Campeonato de los Estados Unidos.

Tony Nese vs Akira Tozawa vs Drew Gulak: Campeonato del peso crucero.

Daniel Bryan y Rowan vs Heavy Machinery (Otis Dozovic y Tucker Knight): Campeonato por parejas de SmackDown.

Roman Reigns vs Drew McIntyre.

New Day (Xavier Woods y Big E) vs Kevin Owens y Sami Zayn.

Cuáles son los próximos eventos en el calendario de la WWE

14 de julio: WWE Extreme Rules.

10 de agosto: WWE NXT TakeOver: Toronto.

11 de agosto: WWE SummerSlam.

31 de agosto: WWE NXT UK TakeOver: Cardiff.

15 de septiembre: WWE Hell In A Cell.

6 de octubre: WWE Clash of Champions

23 de noviembre: WWE NXT TakeOver: WarGames

24 de noviembre: WWE Survivor Series

15 de docoembre: WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs)