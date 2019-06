Seth Rollins despotrica contra Jon Moxley, ex Dean Ambrose, tras burlarse de la WWE

WWE Stomping Grounds 2019 se desarrolló el pasado domingo y generó un gran debate en las redes sociales. Seth Rollins ha hecho eco en su cuenta oficial de Twitter por defender a capa y espada a la empresa. Sin embargo, por primera vez se ha referido al caos de su “hermano”, Jon Moxley en un podcast de Sports Illustrated.

Y es que el popular Dean Ambrose, como se hacía llamar en la WWE, impactó a todo el mundo cuando apareció en “Double or Nothing”, el primer evento PPV de AEW y luego siguió haciendo noticias al luchar en otras marcas como la NJPW. Pero lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre compañía de Vince McMahon.

El ‘Arquitecto’ es hasta ahora la cara principal de la WWE hasta que Roman Reigns se recupere totalmente. Justamente estos dos junto a Ambrose formaron “The Shield” y compartieron muchos momentos dentro y fuera del ring; por lo que es uno de las superestrellas que más conocer al ex ‘Lunático’.

“Ambrose puede hacer lo que quiera. Es un tipo ya crecidito. Es lo bastante maduro. Puede salir ahí fuera y decir lo que quiera. Pero la cosa es que no todos están capacitados para soportar las exigencias de WWE y su calendario y lo que eso puede afectarte mental y emocionalmente”, declaró el actual campeón Universal.

“Él dio todo lo que tenía a la compañía en todos los años que estuvo aquí. Se dejó el alma en los viajes, el calendario, las lesiones, el trabajo sobre el ring y todo eso. Pero, al fin y al cabo, se marchó porque las cosas no salieron como él quería”, añadió Rollins al portal estadounidense.

“Pienso que es un poco arrogante por su parte ir a un podcast y criticar a la compañía que te dio tantas oportunidades. Él habló de lo agradecido que se sintió el tiempo que pasó aquí, y el hecho de que pudiera aprender tanto, conocer a su esposa y todo eso. Amo a este tipo. Lo quiero, siempre lo querré. Pero, tenemos diferentes visiones acerca de lo que queremos en la vida y nuestro lugar en ella”, recalcó.

“Espero que le vaya bien, lo conozco suficiente para saber que lo está haciendo así y me alegro. Pero no creo que haya motivos para alzar la voz y quejarse a posteriori. Uno tiene que dar el primer paso. Y ese es mirarse al espejo y preguntarse si hiciste todo lo posible. Si la respuesta es sí, entonces puedes ir a donde quieras y quejarte. Pero si él no ha dado ese paso, tal vez debería pensar en ello. Y esto lo digo para cualquier otro talento descontento, pasado o presente”, sentenció.