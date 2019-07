Randy Orton y Rey Mysterio encabezan la espectacular cartelera del WWE Live Lima

El WWE Live Lima 2019 ha confirmado una cartelera muy especial para todos los fanáticos de la empresa de Vince McMahon en el Perú donde se destaca la pelea entre Randy Orton y Rey Mysterio. El megaevento se realizará este 24 de agosto en el Jockey Club del Perú. Las entradas ya se encuentra disponibles y a un precio cómodos en las boleterías de Teleticket de Wong y Metro.

Una vez más volveremos a disfrutar de una de las peleas más memorables en la historia de la WWE, Rey Mysterio, quien se recupera de una lesión en el hombro izquierdo, se enfrentará a Randy Orton, tras su buen desempeño en la Super Show-Down en Arabia Saudita.

Kofi Kingston, actual monarca de la WWE, defenderá su título ante Samoa Joe, después de que Joe atacó por la espalda a Kingston en el último Monday Nigh Raw. El monarca de la WWE había derrotado a sus adversarios minutos antes, pero no contó con que el samoano aparecería.

Roman Reigns volverá a verse frente a frente con el escocés Drew McIntyre, este último le aplicó un "claymore" tras aparecer cuando Reigns se enfrentaba a Shane McMahon en Smackdown. Finn Balor, quien ostenta el título de Campeón Intercontinental, tendrá que pelear contra Ali y Shinsuke Nakamura en una lucha triple.

En el lado femenino, también habrá un interesante enfrentamiento entre Bayley, una de las favoritas de la WWE y actual campeona femenina, Charlotte Flair, hija del ex luchador Ric Flair, Alexa Bliss y Nikki Cross.

Además de los talentos mencionados, en esta nueva edición de la WWE en nuestra capital estarán presentes Elias, músico y luchador profesional estadounidense, Dolph Ziggler, Asuka y Kairi Sane (The Kabuki Warriors), Andrade, el dúo Heavy Machinery (Otis Dozovic yTucker Knight), entre otros.

CARTELERA WWE LIVE LIMA

- WWE Championship Match: Kofi Kingston vs Samoa Joe

- Street Fight: Roman Reigns vs Drew McIntyre

- SmackDown Women’s Championship Triple Threat Match: Bayley vs Alexa Bliss w/ Nikki Cross vs Charlotte Flair

- Intercontinental Championship Triple Threat Match: Finn Balor vs Ali vs Shinsuke Nakamura

- Special Attraction Match: Rey Mysterio vs Randy Orton

- SmackDown Tag Team Championship Match: Heavy Machinery vs Daniel Bryan w/ Rowan

- 24/7 Championship Match: R-Truth vs Drake Maverick

- Big E y Xavier Woods vs Sami Zayn y Kevin Owens

- Ali vs Dolph Ziggler

- The Kabuki Warriors vs Mandy Rose and Sonya Deville

DATO: Entradas con 15% de descuento con tarjetas Interbank en Teleticket de Wong y Metro hasta el 31 de julio.