WWE: AJ Styles cambia a "rudo" en RAW al masacrar a Ricochet y The Club está de vuelta [VIDEO]

WWE RAW tuvo un lunes totalmente intenso con los preparativos de cara al evento Extreme Rules 2019 y hubo más de una sorpresa en las peleas que dejaron boquiabiertos a todos. Sin embargo, el final fue lo que más impactó porque AJ Styles hizo un cambio de radical de personaje y ahora es “rudo”.

El excampeón Mundial de la WWE tuvo un gran combate con Ricochet, pero no pudo ganar y perdió la oportunidad de obtener el cinturón de los Estados Unidos. Al final, cuando parecía que se iba, atacó sin piedad al ex NXT –hizo un “Turn Heel”- y sus “amigos”, Luke Gallows y Karl Anderson, también se unieron.

Desde hace un par de semanas ‘El Phenomenal’ y ‘The One And Only’ han comenzado un feudo y el lunes anterior el actual campeón cayó en una lucha “amistosa”. Hoy cambió todo porque a mitad del Monday Nigt Raw ambos se encontraron y “conversaron”, pero Styles se molestó y le mandó una cachetada que fue respondida.

.@KingRicochet is doing EVERYTHING he can to retain his #USTitle, but @AJStylesOrg won't give up without a FIGHT! #Raw pic.twitter.com/o2zWbwfiGW