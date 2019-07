Ya se conoce la cartelera actualizada del evento de la WWE Extreme Rules 2019

WWE Extreme Rules se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de julio en el Wells Fargo Center de Filadelfia escenario que cuenta con un aforo para 20 mil espectadores, este será el último evento que realice la empresa de Vicent MacMahon antes del SummerSlam 2019.

¿Cuáles serán los enfrentamientos de este magnoevento?

Libero te trae la cartelera actualizada que la WWE ya hizo pública, excepto los horarios que tiene opción ha ser modificados.

Undertaker y Roman Reigns vs. Shane McMahon y Drew McIntyre

Este es sin duda el combate que se perfila como el ‘plato fuerte’ de la noche, pues el Undertaker volverá a hacer su aparición después de sus peleas en Arabia Saudita. Este enfrentamiento será bajo la modalidad de No Holds Barred Matchs “Un combate sin barreras”, donde todo puede pasar.

Seth Rollins y Becky Lynch vs. Baron Corbin y Lacey Evans

En un combate mixto se pondrá en juego los títulos masculino y femenino del Monday Night Raw, el equipo que gane se lleva los preciados cinturones.

Kofi Kingston vs Samoa Joe

Por el campeonato mundial de la WWE se disputa se encuentra aún en duda por una posible lesión que sufrió Kofi Kingston.

Daniel Bryan y Rowan vs. New Day y Heavy Machinery

Este combate está compuesto por los campeones por parejas de Smackdown Live, de ganar la pelea New Day y compañía y si Kofi mantiene su título como campeón mundial, todos los integrantes del trio tendría un título en su posesión.

Ricochet vs. AJ Styles

Ricochet buscará mantener su campeonato ante Styles que podría contar con la ayuda de sus amigos Gallows y Anderson.

Drew Gulak vs. Tony Nese

Drew actual campeón de los pesos crucero defenderá su título por primera vez en un evento PPV ante el antiguo campeón del mismo título.

Braun Strowman vs. Bobby Lashley

Este combate es bajo la modalidad del ‘Last Man Stading match’ el último que se encuentre de pie será el vencedor.

The Revival vs. The Usos.

The Usos buscara quitarle el campeonato de parejas a The Revival, pero estos se encuentran en su mejor momento y lo van a demostrar en una pelea de infarto.

Aleister Black vs. Cesaro

Y el último y no menos importante combate nos trae el a Black y esperado su regreso al ring.