Becky Lynch: "Ronda Rousey lleva escondiéndose de mí desde WrestleMania"

En una entrevista en la que comentó varios aspectos de su vida, la campeona femenia de RAW de la WWE Becky Lynch le mandó un mensaje duro a Ronda Rousey, quien tenía el título hasta perderlo en WrestleMania, cuando fue derrotada por la irlandesa.

"No he hablado con Ronnie desde WrestleMania 35. Pensé que podría estar en los MTV TV & Movie Awards porque fuimos nominadas a la mejor lucha, pero no la vi. Se ha estado escondiendo de mí desde WrestleMania. Eso es lo que hace Ronnie: se esconde cuando pierde", indicó Becky Lynch.

También afirmó que una de sus estrategias para ganarle a Rousey fue atacar su mente a base de una gran cantidad de juegos mentales que lograron desestabilizarla.

Al ser preguntaba sobre sus luchas que se emiten en televisión, confirmó que no le gusta verlas porque no tiene el tiempo necesario y que prefiere corregir sus errores evaluando en vivo las reacciones del público con cada uno de sus movimientos.

Este domingo en WWE Extreme Rules, Becky Lynch y su enamorado en la vida real, Seth Rollins, ambos campeones máximos en RAW pelearán juntos para defender sus títulos ante Baron Corbin y Lacey Evans.