WWE Extreme Rules: Brock Lesnar da el batacazo, Kofi retiene y The Undertaker vuelve a brillar [VIDEO]

WWE Extreme Rules 2019 se llevó a cabo este domingo 14 de julio en las instalaciones del Wells Fargo Center de Philadelphia y duró más de 5 horas con 13 combates no apto para cardiacos. El evento estuvo cargado de sorpresas y por eso hubo varios cambios en los campeonatos, tanto en Raw como en SmackDown.

Sin embargo, fue Brock Lesnar quien se robó las miradas, algunas de odio y otras de satisfacción. Y es que la ‘Bestia’ reapareció al final, canjeó su maletín y se convirtió en el nuevo campeón Universal luego de derrotar en cuestión de segundos a Seth Rollins, que había terminado de pelear junto a Becky Lynch.

The Undertaker fue otro de los protagonistas de Extreme Rules con su gran reaparición y victoria al lado de Roman Reigns. Ambos se “unieron” e hicieron fuerzas para acabar con ShaneMcMahon y Drew McIntyre. Fue el primer combate de la noche correspondiente al evento estelar.

En el kickoff, todos se quedaron asombrados con la brutal lucha que ofrecieron Finn Bálor y Shinsuke Nakamura, y sobre todo porque el japonés fue el ganador y se hizo con el título Intercontinental. The Revival, por otro lado, retuvieron sus campeonatos en parejas tras una brillante contienda ante Los Usos.

Aleister Black y Cesaro mostraron que están para grandes cosas, pero el dueño del ‘Mass’ se llevó el triunfo esta noche. En la división femenina, Bayley sacó la “garra” y retuvo su cinturón de la marca azul al ganar a Alexa Bliss y Nikki Cross.

The New Day hizo historia, ya que Big-E y Xavier Woods se coronaron por sexta vez campeones en parejas en la WWE. Más tarde, Kofi Kingston colocó la cereza de la torta al retener el título Mundial ante Samoa Joe, en una pelea corta, pero sangrienta. Los tres “amigos” nunca olvidarán esta noche.

AJ Stylez hizo de las suyas y le quitó el cinturón de los Estados Unidos a un Ricochet, que tuvo que pelear contra tres casi al mismo tiempo pues Luke Gallows y Karl Anderson lo distrajeron a cada rato. The Club inicia un nuevo reinado y va por más. Inmediatamente después, Kevin Owens masacró en un instante a Dolph Ziggler y mandó un picante mensaje a la familia McMahon.

El estelar de la noche entre Seth Rollins & Becky Lynch y Baron Corbin & Lacey Evans. No defraudaron. Las cuatro superestrellas dejaron la piel en cuadrilátero, pero la pareja del momento se llevó la victoria y ambos retuvieron sus respectivos títulos. Era el final pero, la WWE tenía un as bajo la manga: Brock Lesnar. El ahora campeón universal hizo añicos al 'Arquitecto'.

Main Event

- Seth Rollins pierde el Campeonato Universal ante Brock Lesnar.

- Seth Rollins & Becky Lynch retienen los títulos Universal y Femenino de Raw tras vencer a Baron Corbin & Lacey Evans.

- Kofi Kingston retiene el Campeonato Mundial de WWE tras vencer a Samoa Joe.

- Kevin Owens gana en tiempo récorda a Dolph Ziggler.

- AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson) se consagra como nuevo campeón de Estados Unidos luego de derrotar a Ricochet.

- The New Day consigue los Campeonato en Parejas de Raw tras vencer a Heavy Machinery (Otis & Tucker) y Daniel Bryan & Rowan.

- Braun Strowman triunfa ante Bobby Lashley.

- Bayley derrota a Alexa Bliss & Nikki Cross.

- Aleister Black gana a Cesaro.

- The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vencen a The Usos (Jey & Jimmy Uso) y siguen siendo los campeones en Parejas de Raw.

- Roman Reigns & Undertaker derrotan a Shane McMahon & Drew McIntyre.

Kickoff

- Drew Gulak retiene el Campeonato de Peso Crucero tras ganar a Tony Nese.

- Shinsuke Nakamura vence a Finn Bálor y es el nuevo Campeón Intercontinental

¡Fin de WWE Extreme Rules 2019!

Brock Lesnar es el nuevo campeón Universal tras derrotar a Seth Rollins

- ¡F5! Brock Lesnar pone en su espalda a Brock Lesnar y le aplica su terrible movimiento final.

- Brock Lesnar sube al ring y le aplica dos 'Suplex alemanes' y luego canjea oficialmente el maletín del 'Dinero en el Banco'

- ¡LA BESTIA! Brock Lesnar hace su ingreso al escenario junto a Paul Heyman y el maletín en sus manos.

Seth Rollins y Becky Lynch vencen a Baron Corbin y Lacey Evans y retienen los Campeonatos Universal y Femenino de Raw

¡LO MATÓ! Rollins le aplica un pisotón más y cubre hasta tres a Corbin.

- ¡DE LOCURA! Seth Rollins ataca con la silla a Baron Corbin y le aplica dos 'Pisotones'.

- ¡ENLOQUECIÓ! Seth Rollins se desquicia y masacra a Corbin con el palo de kendo.

- ¡FINAL DE LOS DÍAS! Baron Corbin le aplica su finisher a Becky Lynch que queda inconsciente.

- Lacey Evans intenta atacar a Becky Lynch, pero esta la manda afuera del cuadrilátero.

- Sube Becky Lynch y evita la cuenta a tres de Corbin.

- ¡SEIS PIES BAJO TIERRA! Corbin sigue y deja semi-noqueado a Rollins con uno de sus movimientos favoritos.

- ¡BOMBAZO DE LA NADA! Baron Corbin se recupera, evita un 'Pisotón' y ataca a Rollins.

- ¡CASI MUERTOS! Becky Lynch se lanza desde la tercera cuerda y rompe la mesa con el cuerpo de Lacey Evans y Seth Rollins también se tira desde lo más alto del esquinero contra Baron Corbin.

- ¡ESO DUELE! Becky Lynch y Rollins cargan a Corbin y Evans y les aplican un suplex doble en el piso metálico.

- ¡GARRA! Becky Lynch y Seth Rollins quedan noqueados tras el doble 'Chokeslam' Corbin y Lacey Evans

- Baron Corbin y Lacey Evans aniquilan a Seth Rollins a puros palos de kendo.

- Corbin manda a Rollins contra la barricada y Evans a Becky contra la escalera metálica.

- Seth Rollins y Becky Lynch sacan dos mesas, pero llegan Corbin y Evans, y los atacan.

- ¡CASI! Becky Lynch le hace una brutal llave de sumisión a Lacey Evans, pero esta logra recuperarse.

- ¡MOVIMIENTO FINAL! Lacey Evans aplica un codazo a Becky Lynch y luego se sube al ring para hacer un salto invertido, pero la cuenta llega a dos.

- Becky Lynch golpea a Corbin con la silla y luego Rollins lo saca del ring.

- Corbin evita que Lynch termine con Evans, pero llega Rollins y lo ataca.

- 'Machetazo' de Becky Lynch sobre Lacey Evans otra vez sobre una silla.

- 'Suplex' de Becky Lynch a Evans sobre la escalera de metal.

- Becky Lynch y Lacey Evans vuelven al ring y la irlandesa hace que su rival estrelle su cara en la silla.

- Becky Lynch baja del ring y ataca a Evans con una silla.

- Corbin sigue castigando a Rollins, que reacciona y lo lanza contra la esquina que estaba con una silla.

- ¡Super DDT de Corbin sobre Rollins en la silla metálica!

- ¡SILLAZOS! Corbin masacra a Rollins con el objeto de metal.

- Rollins quería saltar, pero Corbin hace que impacte su cabeza con una silla.

- Rollins y Lynch vuelven a castigar a Corbin y Evans.

- ¡EQUIPO! Rollins y Lynch se juntan y atacan fuera del ring a Corbin y Evans.

- ¡TOMA! Becky Lynch salta y destruye a Lacey Evans con el palo de kendo.

- Evans intenta golpear a Rollins y este la para, pero ella intenta seducirlo.

- Corbin agarra el palo de kendo y evita que Rollins salte.

- Rollins sigue castigando a Corbin y lo saca fuera del ring.

- Corbin entra y Seth Rollins lo ataca con todo.

- Becky Lynch sigue golpeando a Lacey Evans, pero esta cambia con Corbin.

- Lacey Evans le enseña el trasero a Becky Lynch, que le mete una patada que la manda fuera del ring.

Seth Rollins y Becky Lynch vs Baron Corbin y Lacey Evans por los Campeonatos Universal y Femenino de Raw

Kofi Kingston siguendo el campeón Mundial de WWE tras ganar a Samoa Joe

- ¡AL PARAÍSO! Kofi responde a Samoa Joe con su mega patada final.

- Samoa Joe sigue maltratando a Kofi con sus movimientos pesados.

- ¡A DORMIR! Coquina Clutch' de Kofi sobre Samoa Joe, pero logra salir de la llave.

- Tremendo 'Powerslam Invertido' de Samoa Joe contra Kofi.

- Kofi se recupera y salta desde la tercera cuerda contra Samoa Joe.

- ¡BRUTAL! Samoa Joe coge del dedo a Kofi y se lo rompe con la escalera metálica.

- Kofi reacciona y golpea a Joe con patadas y ganchos.

- Kofi es embestido por Samoa Joe.

- Samoa Joe sigue castigando a Kofi con patadas y ponerlo contra el esquinero.

- Samoa Joe llena de ganchos a Kofi Kingston.

- Kofi intenta un patada doble a Samoa Joe, que se refugia en el esquinero.

Kofi Kingston vs Samoa Joe por el Campeonato Mundial de WWE

Kevin Owens vence a Dolph Ziggler

- ¡MORTAL! Kevin Owens responde con un letal STUNNER y gana la lucha.

- ¡QUE INICIO! Ziggler le mete una cachetada a Owens.

Kevin Owens vs Dolph Ziggler

AJ Styles el nuevo campeón de los Estados Unidos tras derrotar a Ricochet

- ¡INCREÍBLE! AJ Styles le hace su 'Clash Invertido' a Ricochet y la cuenta llega a tres.

- ¡TRES CONTRA UNO! Gallows le saca el pie a Ricochet y hace que se caiga en el esquinero.

- Ricochet le mete una brutal patada a Anderson, que lo estaba distrayendo.

- ¡Super Plancha de espaldas de Ricochet sobre AJ Styles desde la tercera cuerda!

- ¡DE PIE! AJ Styles y Ricochet se reparten brutales patadas entre sí y dos suplex.

- 'Bombazo rompe caras' de AJ Styles contra Ricochet.

- Ricochet recibe un brutalataque de AJ Styles, pero la cuenta llega a dos.

- Ricochet es lanzado al esquinero de espaldas de parte de AJ Styles.

- AL Styles le rompen la espalda a Ricochet al tirarlo contra su rodilla.

- AJ Styles continúa golpeando a Ricochet dentro del cuadrilátero.

- AJ Styles manda a Ricochet a la escalera metálica.

- Gallows distrae a Ricochet mientras AJ Styles se recupera y lo ataca por detrás.

- AJ Styles es engañado por Ricochet, que se tira de espaldas afuera del ring.

- Ricochet muestra sus ágiles movimientos con patadas a AJ Styles.

- Ricochet reacciona y le mete una patada doble a AJ Styles.

- AJ Styles manda al esquinero a Ricochet, que está malherido.

- Luke Gallows y Karl Anderson atacan a Ricochet antes de que suene el campanazo inicial.

AJ Styles vs Ricochet por el Campeonato de Estados Unidos

- Paul Heyman se apodera del micrófono y advierte al público que Brock Lesnar hoy canjerá su 'Maletín de Money in the Bank'.

The New Day es nuevo campeón en Parejas de SmackDown

- ¡MOVIMIENTO FINAL! Big-E carga a Daniel Bryan y Xavier Woods le aplica una especie de plancha cruzada y la cuenta llega a tres.

- Big-E le aplica un brutal golpe de brazo a Daniel Bryan que queda inconsciente.

- ¡CONTRA GOLPE! Daniel Bryan tira patadas a Big-E, pero a este no le duele y se pone de pie.

- ¡LLAVE ASESINA! Daniel Bryan tiene la posición y castiga a Big-E con un candado, pero este logra llegar a la cuerda.

- Big-E lanza contra la lona a Rowan con un 'Suplex Alemán' y cae fuera del ring.

- Tucker y Otis preparan a Rowan, pero llega Big-E y los tira de espaldas contra la lona.

- Otis y Tucker masacran a Big-E con su movimiento especial, pero la cuenta llega a dos.

- ¡POR LOS AIRES! Tucker se avienta desde la tercera cuerda contra Big-e, Rowan y Daniel Bryan.

- Ataque brutal con efecto triple de Otis contra Big-e, Rowan y Daniel Bryan.

- ¡VUELVE BIG-E! Big.E se tira entre las cuerdas contra Rowan y Bryan.

- ¡BRUTAL! Otis y Tucker destruyen a Big-E con un suplex alemán combinado con una plancha.

- 'Belly-to-belly' de Big-E sobre Tucker, que logra recuperarse.

- Tucker ingresa golpea a Daniel Bryan, pero la cuenta llega a dos.

- ¡EL GUSANITO! Otis hace su conocido movimiento sobre Daniel Bryan.

- Entra Otis y masacra a Daniel Bryan con su cuerpo.

- Rowan le mete un gancho a Big-E y luego Daniel Bryan lo abienta a la escalera metálica.

- ¡ILEGAL! Daniel Bryan golpea a Woods con movimientos no reglamentarios.

- Rowan castiga a Woods con brutales golpes y luego Daniel Bryan le mete su conocida doble patada.

- Pinzas invertidas de Woods sobre Tucker y luego Rowan lo tira por encima del ring.

- Xavier Woods le mete un antebrazo a Daniel Bryan que sale del ring.

- Daniel Bryan y Xavier Woods comienzan el combate.

Daniel Bryan & Rowan vs The New Day vs Heavy Machinery por los Campeonatos en Parejas de SmackDown

Braun Strowman sobrevive y vence a Bobby Lashley

- Braun Strowman sale de la caja y sigue de pie.

- Strowman y Lashley desaparecieron al caer sobre una especia de caja gigantesca.

- ¡NOOOOO! Strowman carga a Lashley y lo tira de espalda al primer piso.

- Strowman le mete un silletazo a Lashley y luego un mega gancho.

- Ambos suben a donde está el público.

- Strowman reacciona y ataca a Lashley con varios ganchos y patadas.

- Lashley le rompe la espalda a Strowman con un objeto pesado.

- Ambos se recuperan y siguen repartiendose golpes.

- Lashley va por Strowman, pero este lo tira contra otra mesa de relatores.

- ¡NO PUEDE SER! Lashley corre y embiste a Strowman sobre la mes de comentarista.

- Lashley vuelve a castigar a Strowman al lanzarlo al filo del ring.

- ¡SÓLIDO! Bobby Lashley derrumba la barricada con la espalda de Braun Strowman.

- ¡TREMENDO! Strowman corre y embiste a Lashley que a las justas puede ponerse de pie.

- Lashley y Strowman vuelven al cuadrilátero por las escaleras del estadio.

- ¡LETAL! Braun Strowman se recupera, carga a Lashley y lo impacta contra la pared.

- Bobby Lashley tira a Strowman contra una pared.

- Strowman no puede continuar y con Lashley salen hasta la parte del comedor.

- Lashley castiga a Strowman con ganchos en sus costillas.

- Silletazo de Lashley sobre Strowman, que está semi-inconsciente.

- Bobby Lashley noquea a Strowman al impactarle en el cuerpo dos veces con la escalera metálica.

- ¡CONTRAATAQUE! Super 'Lanza' de Lashley sobre Strowman, que queda malherido.

- ¡ATROPELLADO! Bobby Lashley sale del ring, pero Strowman baja y lo embiste.

- ¡BRUTAL! Strowman sorprende a Bobby Lashley al subir al ring y lo ataca despidadamente.

Braun Strowman vs Bobby Lashley

Bayley retiene el título Femenino de SmackDown tras ganar a Alexa Bliss y Nikki Cross

- ¡FINAL! Bayley aplica un 'Super Codazo Biónico' sobre Nikki Cross y gana.

- ¡RODILLAS EN ALTO! Bayley evita el movimiento final de Alexa Bliss y luego el de Nikki Cross.

- 'Super DDT' de Nikki Cross sobre Bayley, pero la cuenta llega a dos.

- Alexa Bliss regresa y evita que Nikki Cross se rinda.

- ¡DOS EN UNO! Bayley le aplica una llave a Nikki Cross y luego a Alexa Bliss, que consigue salir.

- Bayley noquea a Nikki Cross y luego carga a Alexa Bliss y se la lanza.

- Bayley reacciona, ataca a Alexa Bliss y se tira contra Nikki Cross.

- Alexa Bliss castiga a Bayley con dos patadas dobles en su estómago.

- Otra bofetada de Alexa Bliss sobre Bayley en el esquinero y luego Nikki la golpea.

- ¡BOFETADA BRUTAL! Alexa Bliss le aplica una tremenda cachetada a la cara de Bayley.

- Nikki Cross engaña a Bayley y tras ponerla entre el ring y la cobertura aparece Alexa Bliss para meterle una doble patada.

- Nikki Cross golpea a Bayley y le aplica una llave de sumisión.

- ¡DURO IMPACTO! Bayley intenta entrar al ring, pero es abordada por Alexa Bliss y cae sobre la escalera metálica.

- Bayley estrella a Nikki Cross sobre el ring.

- Bayley lanza a Nikki Cross al esquinero y se golpea la cara.

- Alexa Bliss entra, pero es castigada en su brazo por Bayley.

- Bayley comienza la pelea con Nikki Cross, pero esta cambia rápido con Alexa Bliss.

Alexa Bliss con Nikki Cross vs Bayley por el título Femenino de SmackDown

Aleister Black derrotó a Cesaro

¡BLACK MASS! Aleister Black sorprende a Cesaro con su finisher y gana la pelea.

- Cesaro se prepara para hacer un movimiento especial.

- Cesaro y Aleister Black se intercambian golpes entre sí.

- ¡INVERTIDO! Cesaro se recompone y le aplica dos candados a Black.

- Llave brutal de Aleister Black sobre la pierna lastimada de Cesaro.

- ¡NOQUEADO! Aleister Black castiga a Cesaro con un super rodillazo en el aire, pero la cuenta llega a dos.

- ¡OTRO ANTEBRAZO! Cesaro evita un doble rodillazo, tira a Black y lo noquea con su movimiento.

- 'Codazo Biónico' seguido por un 'Doble Pisotón' de Cesaro sobre Black.

- ¡BRUTAL! Cesaro le mete un 'Antebrazo Europeo' a Aleister Black tras saltar desde la segunda cuerda.

- Cesaro se recupera y empuja a Aleister Black que estaba a punto de tirarse de las cuerdas.

- ¡IMPRESIONANTE! Aleister Black se tira de espaldas sobre Cesaro, que queda tendido.

- Aleister Black destruye a Cesaro con patadas y lo saca del ring.

- Cesaro sorprende con su agilidad y se sienta ante la mirada de Black.

Aleister Black vs Cesaro

The Revival ganan a Los Usos y retienenn los Campeonatos en Pareja de Raw

- ¡PERFECTO! Scott Dawson y Dash Wilder sorprenden a Jay Uso con su 'Shatter Machine'

- ¡BRUTAL! Suplex alemán de Dawson sobre Jimmy Uso y luego un 'Frog Splash', peor llega Jay y evita la victoria de Revival.

- 'Suplex Vertical' de Dawson sobre uno de los Usos.

- ¡CASI MUERTO! Otra 'Sambullida Samoana' sobre Dawson y la cuenta no llega a tres.

- ¡POR LOS AIRES! Giro tornillo de Jay Uso sobre The Revival.

- Tremendo 'Bombazo' de Dash Wilder sobre Jay Uso, pero la cuenta llega a dos.

- Jay Uso entra y le aplica una 'Sambullida Samoana' a Dawson y Wilder.

- ¡AUCH! Jimmy y Dawson caen mal tras atacarse en la punta del esquinero.

- Jimmy Uso está semi-inconsciente y Dawson y Wilder se aprovechan para golpearlo tras distracciones del árbitro.

- Jay Uso es noqueado por Revival tras ser tirado sobre la barricada.

- ¡VUELAN! Los Usos se tiran sobre las cuerdas contra Dawson y Wilder.

- Wilder recibe una patada doble de Los Usos.

- Tremendo machetazo de Jay Uso sobre Dawson.

- Jey Uso inicia la pelea con Scott Dawson.

The Revival vs The Usos por los Campeonatos en Pareja de Raw

The Undertaker & Roman Reigns vencen a Drew McIntyre & Shane McMahon

- ¡KO! The Undertaker carga a Shane McMahon y le aplica su abominable TUMBA ROMPE CUELLOS.

- ¡LANZA MILAGROSA! The Undertaker iba a ser golpeado por McIntyre, pero aparece Roman Reigns y le aplica un 'Spear'.

- ¡MÁS VIVO QUE NUNCA! The Undertaker se levanta y deja noqueado a Shane McMahon con una poderosa 'Garra'.

- ¡MÁS! Colocan al Undertaker en el esquinero, le ponen un tacho de basura y Shane lo destroza.

- ¡ESTÁ MUERTO! Shane McMahon se tira desde la tercera cuerda sobre The Undertaker, que queda inconsciente.

- Elias, Shane y McIntyre cargan y colocan al Undertaker en la mesa de comentaristas.

- ¡OTRO CLAYMORE! McIntyre noquea a The Undertaker con su movimiento especial.

- Llega Roman Reigns, pero es atacado por McIntyre con un CLAYMORE.

- ¡BOMBAZO! Elias aparece por detrás y ataca con la guitarra al Undertaker.

- ¡PREPARA LA MESA! Undertaker va a terminar con Shane.

- ¡FENÓMENO! Undertaker masacra a Kane con sus clásicos movimientos.

- ¡CON TODO! Undertaker entra y derriba a Shane y McIntyre a puro cabezazos.

- Tremenenda 'Sambullida Samoana' de Reigns sobre McIntyre.

- McIntyre se recupera y le aplica una llave de sumisión a Roman Reigns.

- Roman Reigns entra ataca a McIntyre y le mete un super gancho a Shane que estaba fuera del ring.

- Otro machetazo de pierna de The Undertaker al pecho de McIntyre al filo del cuadrilátero.

- ¡CARA A CARA! Drew McIntyre y The Undertaker se reparten golpes y salen del ring.

- ¡LA ESCUELITA! The Undertake le rompe el brazo a Shane con un machetazo con el brazo tras subir a las cuerdas.

- ¡UNDERTAKER! El 'Enterrador' entra al ring y le mete un machetazo de pierna a Shane.

- Shane McMahon entra por McIntyre, pero Reigns lo recibe con un brutal golpe.

- Comienzan Roman Reigns y Drew McIntyre con fuertes ganchos entre sí.

The Undertaker & Roman Reigns vs Drew McIntyre y Shane McMahon

WWE Extreme Rules 2019 Kickoff

¡El Kick ya en directo!

Previa WWE Extreme Rules 2019

WWE EN VIVO Extreme Rules 2019 por FOX Action ONLINE | HOY domingo 14 de julio, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), se celebrará el evento extremo más importante del Wrestling en el cuadrilátero del Wells Fargo Center, de Philadelphia, en Pennsylvania (Estados Unidos). Sigue aquí el streaming de WWE Network, los resultados del main card, los canales, los horarios y la cartelera completa en el golpe a golpe de Libero.pe. ¡The Undertaker regresa!

El WWE Extreme Rules 2019 tendrá un combate estelar muy especial en parejas (hombres y mujeres a la par) donde Seth Rollins, vigente campeón WWE Universal de Raw, y Becky Lynch, monarca femenina de Raw, podrán en juego sus cinturones frente a la dupla conformada por Baron Corbin y Lacey Evans.

En tanto, The Undertaker y Roman Reigns unirán fuerzas por primera vez en la historia del Wrestling para medirse ante Shane McMahon y Drew McIntyre en un combate bajo la modalidad "No Holds Barred Match" (se puede utilizar todo tipo de armas y sin descalificación). Sin duda, de los más esperado por los fans en WWE Extreme Rules 2019.

El nombre del dúo The Undertaker y Roman Reigns sería bautizado como The Graveyard Dogs en la WWE.

Kofi Kingston hará defensa del cinturón de WWE frente a Samoa Joe. Casi de igual manera, Bayley lo hará por la división femenina de SmackDown contra dos rivales en Extreme Rules: Alexa Bliss y Nikki Cross.

WWE Extreme Rules se transmite en exclusiva para toda Latinoamérica en el canal FOX Action Premium, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV Sports.

A qué hora se realiza el WWE Extreme Rules 2019 EN VIVO

Cómo ver KickOFF por YouTube del WWE Extreme Rules 2019

Sigue la transmisión en directo del KickOFF del WWE Extreme Rules 2019 que inicia a las 5.00 p.m.

Cuándo se realiza el WWE Extreme Rules 2019

WWE Extreme Rules 2019 se llevará a cabo en el Wells Fargo Center de la ciudad de Philadelphia (Estados Unidos). El espectáculo inicia a las 6.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena FOX Action y el servicio streaming WWE Network. También podrás ver la previa y el KickOFF desde las 5.00 p.m. y GRATIS en WWE.com, la App WWE y las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch de la WWE.

Qué canal transmite FOX Action el WWE Extreme Rules 2019 | Guía TV

WWE Extreme Rules 2019 será transmitido en vivo en el canal FOX Action.

Próximos eventos en el calendario de WWE

10 de agosto: WWE NXT TakeOver: Toronto.

11 de agosto: WWE SummerSlam.

31 de agosto: WWE NXT UK TakeOver: Cardiff.

15 de septiembre: WWE Hell In A Cell.

6 de octubre: WWE Clash of Champions

23 de noviembre: WWE NXT TakeOver: WarGames

24 de noviembre: WWE Survivor Series

15 de docoembre: WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs)