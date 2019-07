WWE Extreme Rules: Brock Lesnar canjea su maletín y es el nuevo campeón Universal [VIDEO]

WWE Extreme Rules 2019 se desarrolló este domingo en Philadelphia, Estados Unidos y hubo varios cambios radicales con respecto a los títulos. Sin embargo, Brock Lesnar fue el gran protagonista debido a que reapareció en el último instante del evento, canjeó su maletín y se convirtió en el nuevo campeón Universal.

El representante de Lesnar, Paul Heyman, había anunciado la presencia de su patrocinado en el evento horas antes y así fue. La ‘Bestia’ hizo su ingreso apenas acabó el combate de Seth Rollins y Becky Lynch contra Baron Corbin y Lacey Evans por los títulos Universal y Femenino de Raw.

It was a spoiler by @HeymanHustle after all. #ExtremeRules pic.twitter.com/o7i6cuAmV4