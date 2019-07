WWE RAW: Seth Rollins sorprende en la Batalla Royal y tendrá su revancha con Brock Lesnar [VIDEOS]

WWE Raw EN VIVO HOY lunes en NYCB Live de Uniondale con todas la resaca del Extreme Rules 2019. La transmisión será ONLINE desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports e incidencias en Libero.pe.

¡Fin del Monday Night Raw!

Seth Rollins es el ganador de la Batalla Royal y se enfrentará en SummerSlam ante Brock Lesnar

¡UNA NUEVA OPORTUNIDAD! Seth Rollins elimina a Randy Orton y celebra su opción al título frente a Brock Lesnar.

- ¡LA VÍBORA! Randy Orton se siente ganador y espera a que Rollins se ponga de pie, pero este reacciona y tas una patada le aplica su 'Pisotón'.

- ¡AÚN HAY UNO! Randy Orton regresa y por poco elimina a Rollins, pero al final le aplica su DDT sobre las cuerdas.

- Roman Reigns y Strowman pelean al filo del ring y llega Rollins, los empuja y los elimina.

- Roman Reigns intenta una 'Lanza' sobre Strowman, pero le cae a Seth Rollins.

- ¡TRES CONTRA UNO! Strowman, Reigns y Rollins arremeten contra Baron Corbin.

- Corbin sorprende a Rey Mysterio cuando había golpeado a Reigns y a Orton y lo saca.

- Otro RKO de Orton sobre Roman Reigns, que queda malherido.

- RKO de Orton sobre Sami Zayn y luego Rey Mysterio le aplica su 619 y es eliminado.

- Sami Zayn coge a Big-E y lo manda fuera del ring.

- ¡NOQUEDADO! Randy Orton sorprende a Big-E y le aplica su brutal RKO.

- ¡THE NEW DAY! Big-E va con todo contra Braun Strowman, lo carga y le mete una especia de suplex.

- ¡OTRO CAÍDO! Braun Strowman sorprende a Bobby Lashley y lo manda fuera del ring.

- ¡CESARO ELIMINADO! Bobby Lashley ataca a Cesaro, lo carga y lo saca fuera del ring.

- ¡HELICÓPTERO! Cesaro le aplica su brutal finisher a Rey Mysterio.

- ¡ESTÁ FINO! Cesaro va esquina tras esquina con su 'Antebrazo Europeo'.

- Bobby Lashley y Corbin se unen para atacar a Strowman.

- Corbin va con Rollins y casi lo elimina tras su pelea en Extreme Rules.

BATALLA ROYAL: Seth Rollins, Randy Orton, Big E, Cesaro, Braun Strowman, Rey Mysterio, Baron Corbin, Sami Zayn, Bobby Lashley y Roman Reigns

- Becky Lynch sube al ring, se pone cara a cara con Natalya y luego de "tirarse barro" casi se van a las manos.

- Natalya habla sobre su próxima pelea en Canadá, pero es interrumpida por Becky Lynch.

Natalya gana y será la nueva retadora al Campeonato Femenino de Raw ante Becky Lynch

- ¡SUMISIÓN TOTAL! Natalya le aplica un 'Sharpshooter' a Alexa Bliss, que se rinde casi al instante.

- Natalya intenta un 'Lazo', pero le cae a Nikki Cross ante la agachada de Alexa Bliss.

- Alexa Bliss se sale fuera del cuadrilátero antes de que Natalya la cubra.

- Alexa Bliss sigue atacando a Natalya.

- Tremenda patada de Alexa Bliss a Natalya, que queda mal.

- Natalya evita el bombazo y se pone encima de Naomi y la elimina.

- ¡VOLVIÓ! Regresa Naomi noquea a Alexa Bliss fuera del ring y luego le aplica un bombazo a Natalya.

- Alexa Bliss manda a Natalya contra Naomi, que quería entrar al ring.

- Natalya enfurecida masacra a Alexa Bliss con patadas y ganchos.

- ¡BOMBAZO! Natalya carga a Naomi y la manda de espaldas contra la lona, pero llega Alexa Bliss llega y evita que la cuenta llega a tres.

- Vuelve Natalya y le aplica una brutal llave de rendición a Naomi

- Alexa Bliss es lastimada por Naomi y queda muy adolorida.

- Impacto en el coxis de Naomi sobre Alexa Bliss y luego le hace una llave con sus piernas.

- Candado de Alexa Bliss sobre Naomi encima del ring.

- Tremendo suplex de Naomi sobre Natalya en el piso.

- Naomi y Natalya pelean con todo hasta bajar del ring.

- Alexa Bliss reacciona y a golpes de ganchos y bofetadas daña a Naomi.

- Más patadas a Alexa Bliss, pero la cuenta llega a dos.

- Naomi tira de espaldas contra la lona a Alexa Bliss y luego manda a Natalya fuera del ring.

- Carmella noquea a Naomi y Natalya con dos 'Super Patadas', pero llega Alexa Bliss y la elimina de espaldas.

- Alexa Bliss entra y cubre a Carmella, pero la cuenta llega a dos.

- ¡TREMENDO CARRUSEL! Carmella manda al esquinero a Natalya con un movimientos de pinzas.

- ¡BRUTAL! Carmella bota a la lona a Naomi desde la tercera cuerda con sus piernas.

- Carmella arroja fuera del ring a Naomi con tremenda patada.

- Carmella aprovecha y cubre sin éxito a Carmella y a Naomi.

- Natalya y Naomi inician la batalla y terminan semi-inconscientes tras un doble 'lazo' mientras Alexa Bliss se queda afuera del ring.

Alexa Bliss c/ Nikki Cross vs Natalya vs Carmella vs Naomi

- Finalmente AJ Styles bota del ring a Kalistro y hace el 'Sweet' con Anderson y Gallows.

- ¡NO PARA! AJ Styles siguen castigando a Kalistro pese a que grita de dolor.

The Club vence a Lucha House Party

¡ROMPE PANTORILLA! Kalistro se rinde al instante ante la brutal llave de sumisión de AJ Styles.

- Bombazo de Anderson sobre Kalistro y luego junto a Gallows combina para terminarlo.

- Kalistro, Lince Dorado y Great Metalik se tiran contra AJ Styles, Gallows y Anderson fuera del ring.

- Kalistro entra y arremete contra Gallows y AJ Styles con super patadas.

- Lince Dorado le rompe la cabeza a Karl Anderson luego de sufrir varios golpes.

- Ricochet es llevado por los árbitros de la WWE a las afueras del ring.

- Kalistro y Lince Dorado bajan del ring y atacan a Karl Anderson y Luke Gallows.

- ¡ES RICOCHET! El excampeón de Estados Unidos jala a AJ Styles y lo manda contra la barricada.

- Karl Anderson reacciona con una patada y junto a Gallows masacran a Gran Metalik.

- Gran Metalik responde con ágiles patadas sobre Karl Anderson.

- Gran Metalik es demolido por Karl Anderson luego de ser atacado por AJ Styles.

The Club vs Lucha House Party

- ¡SISTER ABIGAIL! Bray Wyatt aniquila a Finn Bálor con su conocido movimiento final.

- ¡EL DEVORADOR DE MUNDOS! Bray Wyatt aparece en el cuadriátero con un Finn Bálor inconsciente.

- ¡TODO OSCURO! Se apagan las luces con Finn Bálor en el medio del ring.

- ¡GOLPE DE GRACIA! Finn Bálor termina con Samoa Joe con su movimiento final y todo el público lo ovaciona.

- Samoa Joe le hace su 'Coquina Clutch' a Bálor, pero este logra salir y le mete un pisotón doble.

- ¡LA COSA NO TERMINA! Bálor reclama al árbitro, pero Joe le mete una brutal patada.

Samoa Joe gana a Finn Bálor

- Bálor intenta una llave a Joe, que lo pone de espaldas contra el ring y lo cubre.

- Brutal machetazo de Samoa Joe sobre Finn Bálor, que responde con una patada.

- Samoa Joe le hace un "torniquete" a la muñeca de Bálor, que no logra salir de la llave.

Finn Bálor vs Samoa Joe

Cedric Alexander derrota a Drew McIntyre

- McIntyre prepara su movimiento final, pero Cedric Alexander lo esquiva y lo cubre.

- Drew evita el finisher de Cedric Alexander y lo llena de ganchos en el esquinero.

- Drew McIntyre salta desde la tercera cuerda, pero Cedric Alexander le mete una patada en la cara.

- Drew McIntyre le mete un machetazo a Cedric y este responde con un codazo casi al instante.

- McIntyre destruye a Cedric Alexander con dos suplex más, pero la cuenta llega a dos.

- Drew responde con una especie de Suplex de Alemán sobre Cedric y lo manda contra el esquinero.

- Cedric Alexander manda afuera del ring a McIntyre con una mega patada y luego se tira sobre las cuerdas contra él.

- McIntyre muele a golpes a Cedric Alexander y no lo deja ni respirar.

Cedric Alexander vs Drew McIntyre

- ¡FINAL! Los 'Buenos Hermanos' terminan la jornada con su finisher a Ricochet.

- ¡CONTRAGOLPE! AJ Styles también reacciona y le aplica a Ricochet un brutal 'Antebrazo Phenomenal'.

- ¡PLANCHA CRUZADA! Ricochet aparece y se tira desde las cuerdas contra The Revival y Bobby Roode.

- ¡Shatter Machine! Dash Wilder y Scott Dawson acaban con Jay Uso con su letal movimientl final.

- Bobby Roode manda a la barricada a Jimmy Uso.

- The Revival se ponen de pie contra Los Usos, pero reciben patadones por doquier.

- Los Usos apoyan a Ricochet y pelean con los 'Buenos Hermanos'.

- ¡CON TODO! Ricochet se lanza entre las cuerdas afuera del ring contra AJ Styles y compañía.

- ¡THE CLUB! AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson aparecen de la nada.

Los Usos y Ricochet vencen a The Revival y Bobby Roode

¡630! Ricochet destruye a Bobby Roode con su movimiento final desde la tercera cuerda.

- Roode y Ricochet entran, pero 'Glorious' se lleva la peor parte.

- Dash Wilder le aplica una llave a Jimmy Uso que consigue salir.

- Wilder y Dawson se recuperan y eliminan a Jimmy Uso con su 'Shatter Machine'.

- Jimmy Uso entra y masacra a los de The Revival hasta mandarlos fuera del ring.

- Dawson y Wilder se juntan y atacan a uno de Los Usos.

- Bobby Roode lastima a Ricochet y lo manda contra el esquinero.

Los Usos y Ricochet vs The Revival y Bobby Roode

- Heyman se burla de la mini 'Batalla Royal' de esta noche donde el ganador será el nuevo rival de Lesnar.

- Paul Heyman coge el micrófono y asegura advirtió a todos que 'La Bestia' iba a canjear su maletín en Extreme Rules, pero nadie le creyó.

- Brock Lesnar sube al cuadrilátero y alza el título en señal de festejo.

- ¡EL NUEVO CAMPEÓN! Brock Lesnar hace su ingreso al escenario junto a Paul Heyman.

¡Empezó Monday Night Raw!

LA PREVIA

Fox Action y Fox Sports EN VIVO WWE llevará a cabo este lunes un nuevo capítulo de Monday Night Raw desde el recinto del NYCB Live de Uniondale y se verán todas las repercusiones que dejó el Extreme Rules 2019. La transmisión del evento será EN VIVO ONLINE a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports e incidencias en Libero.pe.

Brock Lesnar será en gran protagonista de la noche debido a que ayer sorprendió a todos al final del evento PPV y canjeó su maletín que había ganado en Money in the Bank. La ‘Bestia’ se vengó de Seth Rollins y es nuevamente el nuevo campeón Universal. ¿El ‘Arquitecto’ ejercerá su derecho a revancha o aguantará hasta SummerSlam?

"Rollins, que luchó con Brock durante la mayoría del año, se enfrenta a una tarea digna de Sísifo de trabajar de nuevo para ir a por La Bestia. No hay duda de que estará listo para intentarlo, pero después de semanas de competición y estrés mental provocado por los juegos mentales de Paul Heyman, la pregunta es si su corazón, su mente y su cuerpo estarán a la altura", publicó la WWE en su portal web.

Becky Lynch retuvo el Campeonato Femenino de Raw tras ganar junto a Rollins a Baron Corbin y Lacey Evans. No se sabe si la pareja del momento seguirá peleando juntos ahora que el dueño del cinturón universal es Lesnar, pero es probable que la ex marina siga aterrorizando a la irlandesa en busca de su presea.

AJ Styles también logró consagrarse en Philadelphia y se convirtió en el dueño del título de Estados Unidos luego de derrotar a Ricochet con ayuda de sus compañeros Karl Anderson y Luke Gallows. Y es que The Club se ha juntado nuevamente y ya cobraron su primera víctima. ¿Seguirá el feudo con el excampeón de NXT?

La división en parejas dio un gran combate. Los Usos y The Revival dieron todo de sí en Extreme Rules, pero Scott Dawson y Dash Wilder continúan como campeones. Es probable que haya revancha en el próximo evento PPV, pero quizás les salgan nuevos retadores y ellos pueden ser Los ‘Good Brothers’ o The Street Profits de NXT soprendan al público.

