WWE: John Cena sería la sorpresa en la ‘Reunión de Leyendas’ de Raw

WWE se vestirá de gala esta noche para recibir a las más de 35 superestrellas que asistirán al evento denominado ‘Reunión de Leyendas’. Figuras como Stone Cold o Hulk Hogan reaparecerán en Monday Night Raw, pero la compañía tendría aún una gran sorpresa entre manos: John Cena.

La presencia del 16 veces campeón mundial de la WWE no ha sido oficializada y el único que lo ha confirmado fue el periodista especializado en lucha libre, Dave Meltzer. El ‘Marino’ se encuentra actualmente más dedicado en la industria del cine y tiene apariciones esporádicas; la última vez que peleó fue en Wrestlemania 35.

El mismo John Cena jugó con los fanáticos en sus redes sociales con un mensaje en el que dio a entender que estaría en el Raw de esta noche. Luego, Dave Meltzer dijo que solamente iba a estar por medio de una pantalla, pero no presencialmente. Al final, el hombre de prensa anunció que si podrá coger un avión a Florida.

Cuando la WWE anunció a los luchadores y luchadoras que estarián en Raw, de inmediato se acabaron todos los boletos disponibles del recinto Amalie Arena de Tampa. El tema de The Rock no ha sido tocado, pero los medios locales coinciden en que no está planeado su aparición hoy lunes

Lo que sí no se sabe es el papel que tendrá el 'Marino' porque en Wrestlemania sorprendió con su antiguo personaje, el de 'Doctor of Thuganomics' luego de interrumpir a Elias. Pese a que Cena está enfocado en su carrera como actor, aún mantiene buena relación con la familia McMahon; por lo que sería casi protagonista.

Maryse, Kaitlyn, Jillian Hall, Eve Torres, Candice Michelle, Jonathan Coachman, Alicia Fox (roster actual), Triple H, Melina, Kelly Kelly, Steve Austin, Sgt. Slaughter, Shawn Michaels, Kevin Nash, Mick Foley, The Godfather, Hulk Hogan, Ric Flair, Booker T, Sid Vicious, Road Dog, Mark Henry, X-Pac, Eric Bischoff, Santino Marella, D-Von Dudley, Ted DiBiase, Rikishi, Ron Simmons, Jerry Lawler, Christian, Kurt Angle, The Boogeyman, Hurricane, Jimmy Hart, Razor Ramon/Scott Hall, Pat Patterson, Gerald Brisco y Alundra Blayze.

There's a whole lot more where this came from TONIGHT on #RAWReunion! pic.twitter.com/YqPVw8R8oZ