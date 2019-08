WWE SummerSlam 2019 [EN VIVO]: Sigue EN DIRECTO las incidencias del evento

WWE SummerSlam 2019 EN VIVO este domingo en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá, desde las 5.00 p.m. (hora peruana). El evento va ONLINE EN DIRECTO por señal de Fox Action y las incidencias pelea por pelea en Libero.pe.

WWE SummerSlam 2019 EN VIVO | Minuto a minuto

Becky Lynch vs Natalya: Por el título femenino de RAW

- Becky Lynch ha comenzado con todo y le hace daño a Natalya en el esquinero y con un suplex.

- Natalya responde con otra cachetatada, pero Lynch responde y la manda contra la lona.

- ¡Cachetada de Becky Lynch a Natalya!

- ¡Empezó WWE SummerSlam 2019!

WWE SummerSlam 2019 | Kickoff

Resultados

- Alexa Bliss & Nikki Cross vencen a The IIconics y siguen siendo las campeonas en pareja de WWE.

- El mítico Edge sube al ring y para deleite del universo de la WWE le aplica una 'Lanza' a Elias y luego se retira.

- Elias se burla del público con sus canciones, pero... ¡APARECE EDGE!.

- Apollo Crews y Buddy Murphy estaban peleando, pero aparece Rowan y ataca al excampeón de la División Crucero.

- Drew Gulak derrota a Oney Lorcan y retiene el Campeonato de Peso Crucero.

WWE SummerSlam 2019 EN VIVO | La Previa

WWE EN VIVO SummerSlam 2019 ONLINE FOX Action EN VIVO | El segundo mejor evento tras WrestleMania se realizará hoy, domingo 11 de agosto, a partir de las 5.00 p.m. (Kick Off) y luego 6.00 p.m. (Main event) desde el Scotiabank Arena, de la ciudad de Toronto (Canadá). Brock Lesnar y Seth Rollins protagonizarán la pelea principal por el cinturón Universal de la WWE. Sigue el GOLPE a GOLPE con los horarios y los canales por Líbero.pe.

A pocas días de realizarse el WWE Live Lima (24 de agosto), la empresa de Wrestling Entertaiment que pertenece al billonario Vince McMahon busca recuperar el protagonismo en la audiencia internacional colocando al evento WWE SummerSlam 2019 lejos de Estados Unidos. Canadá tendrá el lujo de contar con las principales superestrellas en la cartelera como Brock Lesnar, Seth Rollins, Kofi Kingston, Randy Orton, Becky Lynch, Charlotte Flair, entre otros.

Lesnar vs Rollins

No hay dudas que el evento que transmitirá la cadena FOX Action Premium nos traerá memorable combates en este WWE SummerSlam 2019. Y una de las peleas más importantes será la que comandarán Seth Rollins y Brock Lesnar. El Arquitecto desea recuperar el trono frente a la Bestia Encarnada, que parece invencible. Sin embargo, el exmiembro de The Shield siempre tiene un "as bajo la manga".

El monarca del Campeonato Mundial de la WWE en SmackDown, Kofi Kingston, enfrentará a un experto en WWE SummerSlam 2019. Sí. Se trata de nada menos que de la "Vibora" Randy Orton.

Goldberg regresa del retiro

Otro combate interesante será el que protagonicen el legendario Bill Goldberg frente a Dolph Ziggler.

A qué hora comienza WWE SummerSlam 2019 EN VIVO por FOX Premium Action

Perú: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

México (Centro): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Ecuador: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m. (Kick Off); 4.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Colombia: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Argentina: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

España: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. (Kick Off); 11.00 p.m. (Main Event)

Uruguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Paraguay: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Chile: 7.00 p.m. (Kick Off); 8.00 p.m. (Main Event)

Brasil: 8.00 p.m. (Kick Off); 9.00 p.m. (Main Event)

Bolivia: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Venezuela: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Canadá: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Costa Rica: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Guatemala: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Honduras: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

El Salvador: 4.00 p.m. (Kick Off); 5.00 p.m. (Main Event)

Puerto Rico: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

República Dominicana: 6.00 p.m. (Kick Off); 7.00 p.m. (Main Event)

Panamá: 5.00 p.m. (Kick Off); 6.00 p.m. (Main Event)

Italia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Francia: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Alemania: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Portugal: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Holanda: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Inglaterra: 11.00 p.m. (Kick Off); 12.00 a.m. (Main Event)

Cómo ver KickOFF por YouTube del WWE SummerSlam 2019

Sigue la transmisión en directo del KickOFF del WWE SummerSlam 2019 por YouTube que inicia a las 5.00 p.m.

Cuándo se realiza el WWE SummerSlam 2019

WWE SummerSlam 2019 se llevará a cabo en el Scotiabank Arena de la ciudad de Toronto (Canadá). El espectáculo inicia a las 6.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena FOX Action y el servicio streaming WWE Network. También podrás ver la previa y el KickOFF desde las 5.00 p.m. y GRATIS en WWE.com, la App WWE y las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch de la WWE.

Qué canal transmite FOX Action el WWE SummerSlam 2019 | Guía TV

WWE SummerSlam 2019 será transmitido en vivo en el canal FOX Action.

Perú: FOX Action Premium y WWE Network.

Ecuador: FOX Action Premium y WWE Network.

Colombia: FOX Action Premium y WWE Network.

México: FOX Action Premium y WWE Network.

Argentina: FOX Action Premium y WWE Network.

Chile: FOX Action Premium y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network y WWE Network.

España: WWE Network y Eurosport.

Venezuela: FOX Action Premium y WWE Network.

Uruguay: FOX Action Premium y WWE Network.

Puerto Rico: FOX Action Premium y WWE Network.

Costa Rica: FOX Action Premium y WWE Network.

Panamá: FOX Action Premium y WWE Network.

República Dominicana: FOX Action Premium y WWE Network.

Cómo ver FOX Action EN VIVO para ver main card de WWE SummerSlam 2019

FOX Premium es el servicio de entretenimiento que te permite ver lo que tú quieres y cuando tú quieres. Disfruta las series más reconocidas, las películas más nuevas y eventos deportivos estelares como WWE en vivo. Todo sin cortes comerciales y disponible para ver en cualquier dispositivo, donde quieras por FOX App o en televisión por los canales FOX Premium.

En Movistar TV, el paquete FOX Premium, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una promoción para pagar 15 soles por los primeros tres meses.

En Claro TV, el paquete FOX Premium, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una descuento del 50% para que puedas pagar 17.50 en los primeros tres meses.

En DirecTV, la oferta es la siguiente: Solicita el paquete FOX Premium (1) y obtén el primer mes gratis + el segundo mes a mitad de precio.

Dónde ver FOX Action EN VIVO GRATIS WWE SummerSlam 2019 | Canales TV

WWE SummerSlam 2019: FOX Action Premium

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE SummerSlam 2019: FOX Action Premium HD

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Dónde ver WWE Network GRATIS ONLINE FOX Action Premium para WWE SummerSlam 2019

La Red WWE está ofreciendo una prueba GRATIS de un mes a los nuevos suscriptores. Puedes cancelar en cualquier momento durante la prueba.

Si no se cancela antes, se agregará un costo recurrente de 10 dólares por mes después de que finalice la prueba.

WWE SummerSlam 2019 [CARTELERA OFICIAL] vía FOX Action HD

WWE Universal Championship: Brock Lesnar vs. Seth Rollins

WWE Championship: Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton

WWE Raw Women's Championship: Becky Lynch vs. Natalya

WWE SmackDown Women's Championship: Bayley vs. Ember Moon

WWE United States Championship: AJ Styles (c) vs. Ricochet Singles

WWE Cruiserweight Championship: Drew Gulak (c) vs. Oney Lorcan

Single matches: Kevin Owens vs. Shane McMahon; Finn Bálor vs. Bray Wyatt; Goldberg vs. Dolph Ziggler; y Trish Stratus vs. Charlotte Flair.

Calendario de eventos programados de la WWE 2019

31 de agosto: WWE NXT UK TakeOver: Cardiff.

15 de septiembre: WWE Hell In A Cell.

6 de octubre: WWE Clash of Champions

23 de noviembre: WWE NXT TakeOver: WarGames

24 de noviembre: WWE Survivor Series

15 de dociembre: WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs)