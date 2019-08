Edge regresa con una espectacular 'superlanza' en WWE SummerSlam 2019

WWE le cumple el sueño a sus fans en SummerSlam 2019. Adam Copeland, luchador canadiense y mejor conocido como Edge, regresó a la acción tras 11 años después de su retiro profesional para irrumpir el ring del Scotiabank Arena de Canadá. "La estrella categoría R" le aplicó su lanza especial a Elias.

Elias se había ganado las pifias de los fanáticos canadiense y este procedió insultarlos. Sin embargo, la celebra canción "Metalingus" comenzó a resonar en las tribunas del Scotiabank Arena y así hizo su entrada Edge con una ovación espectacular en el WWE SummerSlam 2019.

WHAT JUST HAPPENED?! @EdgeRatedR just surprised the entire @WWEUniverse at #SummerSlam! pic.twitter.com/oNvpLuVsR0