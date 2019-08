WWE en Lima confirma cartelera para su show: AJ Styles y Matt Hardy también vienen

WWE en Lima | SummerSlam fue el último pay per view previo a la llegada de WWE a Perú para una nueva presentación. En la víspera se confirmó la cartelera oficial del show, la cual tendrá como mayor novedad a AJ Styles y Matt Hardy como novedades para este sábado 24 de agosto en el Jockey Club.



El Campeonato de los Estados Unidos será disputado nuevamente por AJ Styles, quien ha sido confirmado para Perú, tras su última tras su última pelea en el Summerslam. Styles ha trabajado más de 12 años en la lucha libre pero dentro de su historia en la WWE, él ha sido dos veces campeón de la marca y tres veces campeón de los EE.UU.

Otra figura de la WWE que viene a nuestro país es Matt Hardy, perteneciente a The Hardy Boyz, quien se enfrentará a “El Ídolo” Andrade en una lucha sin cuartel. Kofi Kingston defenderá su título en un combate contra Daniel Bryan w/ Rowan, y el “Perrote” Roman Reigns le dará batalla a Samoa Joe en un “Street fight”.



Las superestrellas de la WWE llegarán al Perú junto a Shinsuke Nakamura*, ganador del Royal Rumble 2018; Elias, músico y luchador profesional estadounidense que trabaja para la WWE; el “psicópata escocés” Drew McIntyre, las Kabuki Warriors, conformadas por Asuka y Kairi Sane, entre otros.





Las superestrellas estarán en nuestro país este sábado 24 de agosto en el Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro con 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Cartelera WWE Live Lima 2019

WWE Championship Match

Kofi Kingston vs Daniel Bryan w/Rowan

***

Street Fight

Roman Reigns vs Samoa Joe

***

United States Championship Match

Ricochet vs AJ Styles

***

International Championship Match

Ali vs Shinsuke Nakamura

***

Rey Mysterio vs Randy Orton

Braun Strowman vs Elias

Kevin Owens vs. Drew McIntyre

Charlotte Flair vs. Ember Moon

Big E vs. Sami Zayn

Matt Hardy vs. Andrade

The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville



Precios: (incluyen el 15% de descuento con tarjetas Interbank)

Ringside S/ 838.00

Campo S/ 502.00

Oriente – Nivel 1 S/ 391.00

Occidente – Nivel 1 S/ 391.00

Norte – Nivel 1 S/ 391.00

Norte – Nivel 2 S/ 279.00

Norte – Nivel 3 S/ 167.00

Oriente – Nivel 2 S/ 139.00

Occidente – Nivel 2 S/ 139.00

Personas con discapacidad S/ 139.00