WWE RAW [EN VIVO]: Resaca y repercusiones del SummerSlam 2019

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 12 de agosto desde el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, Canadá con todas las repercusiones del SummerSlam 2019 desarrollado ayer domingo. El show se transmitirá ONLINE EN DIRECTO a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

Monday Night Raw tendrá un episodio recontra picante, ya que Seth Rollins derrotó contra todo pronóstico a Brock Lesnar y se convirtió en el nuevo campeón Universal de la WWE. Sin embargo, es probable que haya revancha, ya que ‘La Bestia’ no se quedará con los brazos cruzados o quizás le salga un nuevo contrincante al ‘Arquitecto’.

Becky Lynch retuvo el título femenino de la marca roja en SummerSlam tras vencer a Natalya en su país natal. La misma WWE ha soltado la posibilidad de que el feudo entre ambas haya llegado a su fin y hoy se daría a conocer a la nueva retadora. Fuertes rumores indican que su rival sería Sasha Banks.

Y es que la ‘Jefa’ no se aparece en los cuadriláteros desde su derrota en Wrestlemania 35 cuando perdió los títulos en parejas de la división de mujeres junto a Bayley ante The IIconics. Todo parecía indicar que tenía pie y medio afuera de la empresa, pero habrían llegado a un acuerdo y hoy saldría encararía a la actual campeona.

Dolph Ziggler ayer fue masacrado por Golberg, no una, sino dos veces. No se sabe cuál es su condición física tras la paliza recibida, pero tiene un combate con The Miz. Cabe recordar que ambos tuvieron un altercado por insultar y luego atacar a Shawn Michaels.

Alexa Bliss y Nikki Cross siguen reinando en la división en parejas femenino, ya que en SummerSlam demostraron que tienen para rato: vencieron a Billie Kay y Peyton Royce, The IIconics. Sin embargo, no todo es felicidad porque pondrás en juegos sus cinturones hoy frente a Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

A qué hora ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dondé ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica