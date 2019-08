WWE: Sasha Banks regresa a RAW y destruye a Becky Lynch [VIDEO]

WWE RAW se celebra EN VIVO HOY lunes en las instalaciones del Scotiabank Arena de Toronto y ha tenido más de una sorpresa. Y es que contra todo pronóstico Sasha Banks hizo su tan solicitado regreso a los cuadriláteros y causó furor, ya que atacó primero a Natalya y luego a Becky Lynch.

La última vez que se le había visto a Sasha Banks en el ring fue en Wrestlemania 35 cuando perdió junto a Bayley los títulos en pareja y se rumoreaba que iba a “fichar” por otra empresa – AEW-. Sin embargo, no fue así y tras largos meses de ausencia esta noche volvió a impactar con su agresividad y por su nuevo look, el día después de SummerSlam 2019.

Desde horas muy tempranas varios medios especializados de lucha libre reportaron que hoy día ‘La Jefa’ volvía, pero era un secreto guardado bajo siete llaves en la WWE. Se cumplió. Banks regresó con y desató la locura en los fanáticos presentes en el local canadiense.

La cuatro veces campeona femenina mostró en primera instancia su apoyo a Natalya, quien viene de perder en SummerSlam y estaba recordando un año de fallecimiento de su padre, Jim Neidhart. Nadie sabe por qué lo hizo, pero sorpresivamente la campeona femenina, Becky Lynch salió en su defensa.

La luchadora irlandesa, que derrotó a Natalya ayer domingo en su natal Canadá intentó parar a Sasha, pero fue imposible. Banks estaba desatada y tras paralizar a Lynch mandarla fuera del ring, le pegó con una silla en su espalda hasta dejarla inconsciente; luego se retiró con una sonrisa de oreja a oreja.

NEW HAIR, NEW BOSS.@SashaBanksWWE is on ANOTHER LEVEL right now. #RAW pic.twitter.com/cWeBS3fYeP