WWE RAW [EN VIVO]: AJ Styles vs Braun Strowman por el Campeonato de Estados Unidos

WWE RAW EN VIVO HOY lunes en el XCEL Energy Center de St Paul. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

- Tremendo DDT del Miz sobre McIntyre.

- ¡POR LOS AIRES! Ricochet se tira de espaldas desde la tercera cuerda del esquinero sobre Corbin y McIntyre.

- Miz saca del ring a Corbin y Ricochet hace lo mismo con McIntyre.

The Miz y Ricochet vs Baron Corbin y Drew McIntyre

- ¡EL DEMONIO! Bray Wyatt aparece detrás de The King Lawyer y le aplica su tremenda 'Garra Mandibular'.

- The King Lawyer habla cuando derrepente se van apagando las luces del escenario y él intenta huir.

- Jerry 'The King' Lawyer es presentado para hacerle una entrevista a Sasha Banks.

- Becky Lynch despotrica contra Sasha Banks y le recuerda como huyó de la WWE tras perder en Wrestlemania 35.

- Becky Lynch declara tras el video de su paliza.

- Salen en las pantallas imágenes del brutal ataque de Sasha Banks sobre Natalya y Becky Lynch.

Pausa comercial

Roman Reigns vence a Dolph Ziggler

- ¡MURIÓ! Roman Reigns sorprende a Ziggler con su poderosa 'Lanza'.

- ¡ZIG-ZAG! Ziggler le rompe la nuca a Reigns con su movimiento final.

- ¡Derechazo del 'Superhombre'! Roman Reigns noquea a Dolpg Ziggler, pero este logra levantar la mano antes de tres.

- Ziggler sigue atacando a Reigns y prepara la 'Superpatada'

- Tremendo DDT de Ziggler sobre Roman Reigns.

- Ziggler esquina un golpe de Reigns y lo manda contra la barricada.

ZIG-ZAG ON THE FLOOR.



This match between @HEELZiggler and @WWERomanReigns has gotten off to a CHAOTIC start on #RAW! pic.twitter.com/cXhuTxb8AE — WWE (@WWE) August 20, 2019

- Reigns se recupera y llena de golpes a Ziggler en el esquinero.

- Reigns logra sacar a Ziggler del ring y lo tira al piso.

Roman Reigns vs Dolph Ziggler

- ¡CON TODO! Ziggler saca una 'Mega patada' de la nada a la cara de Reigns antes de que inicie el combate

- Ziggler sigue hablando mientras se acerca al Reigns.

- Dolph Ziggler sale con el micrófono en la mano y pide disculpas.

- Roman Reigns inicia el show de esta noche.

- ¡Empezó Monday Night Raw!

WWE RAW | La Previa

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 19 de agosto desde el XCEL Energy Center de St Paul, Minnesota dos semanas después del SummerSlam 2019. La transmisión del show irá ONLINE EN DIRECTO a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias a través de Libero.pe.

Un título estará en juego esta noche en Monday Night Raw. AJ Styles tendrá que defender el Campeonato de los Estados Unidos esta noche ante el temible Braun Strowman, que evitó una masacre de The O.C. a Seth Rollins. Sin embargo, no la tendrá nada fácil, pues Luke Gallows y Karla Anderson estarán seguramente a su costado para evitar la victoria del ‘Monstruo entre Hombres’.

El vigente campeón Universal se encuentra en los ojos de todo el mundo luego de vencer a Brock Lesnar en el evento PPV pasado. La 'Bestia' no se ha presentado desde dicha caída; por lo que nuevos rivales han salido a la luz. Sin embargo, podría haber una sorpresa que Paul Heyman tendría entre sus manos.

WWE King of the Ring

King of the Ring se volverá a disputar tras tres años de ausencia. Ya se formaron los duelos en el cual 8 representantes de Raw y 8 de SmackDown buscarán “sentarse en el trono”: The Miz, Ricochet, Cedric Alexander, Samoa Joe, Drew McIntyre, Baron Corbin, Sami Zayn, Cesaro, Kevin Owens, Ali, Apollo Crews, Chad Gable, Elias, Andrade, Buddy Murphy y Shelton Benjamin.

Para el episodio de hoy se han anunciado dos combates: Cesaro vs. Samoa Joe y Cedric Alexander vs. Sami Zayn.

La división femenina tuvo un bombazo el lunes anterior con el regreso de Sasha Banks, quien atacó sin piedad a Natalya y también a la campeona, Becky Lynch. Jerry “The King” Lawler tendrá un segmento hoy en el cual entrevistará a ‘La Jefa’, pero las dos primeras podrían arruinarlo todo. A eso hay que sumar la “vuelta” de Lacey Evans.

Alexa Bliss y Nikki Cross también estarán en los cuadriláteros tras retener sus títulos en parejas frente a The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane). Es probable que The IIconics quieran otra revancha o Mandy Rose & Sonya Deville reclamen una oportunidad.

WWE: Mejores momentos del RAW pasado

A qué hora ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dondé ver MONDAY NIGHT RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica