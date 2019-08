WWE: Así fue la consagración de Rollins y Strowman como campeones en pareja de RAW [VIDEO]

WWE vivió un intensó capítulo de RAW este lunes 19 de agosto con el inicio del King of the Ring 2019. El show estuvo repleto de sorpresas y peleas asombrosas, pero el batacazo de la noche se gestó en el último combate. Y es que contra todo pronóstico, Seth Rollins y Braun Strowman se convirtieron en los nuevos campeones en parejas.

Las dos superestrellas formaron equipos para enfrentar a Karl Anderson y Luke Gallows y así contrarrestar la hegemonía e intromisión de The O.C. (El único club que importa por sus siglas en español) en Monday Night Raw. Estos dos últimos juntos a AJ Styles estaban haciendo de las suyas en la marca roja y atacando a todo el mundo.

WWE RAW: Braun Strowman vs AJ Styles

Todo comenzó la semana pasada cuando The Club metía una paliza a Rollins; Strowman salió a defenderlo. Para el show de hoy se programó una lucha entre el 'Monstruo entre los Hombres' y el 'Phenomenal' por el cinturón de los Estados Unidos, pero nuevamente los Buenos Hermanos intervinieron en favor de su compañero.

Los tres peleadores atacaron juntos al popular Braun, pero en esta ocasión fue el ‘Arquitecto’ quien apareció para salvarlo. Este incidente fue a mitad de show aproximadamente; por lo que, se confirmó una lucha entre las cuatro superestrellas por los títulos en parejas para el final del evento.

Seth Rollins y Braun Strowman vs Luke Gallows y Karl Anderson

El momento estelar de la jornada fue absolutamente intenso debido a que Anderson y Gallows tuvieron en todo momento a AJ Styles a su costado para ayudarlos. No bastó. Rollins tuvo un buen comienzo, pero The Good Brothers reaccionaron y lo hicieron trizas.

No obstante, la pareja de Becky Lynch nunca bajó los brazos; ni cuando el mismo Strowman quedó inconsciente por varios minutos. Cuando todo parecía indicar que The Club retenía los títulos el exmiembro de The Wyatt Family volvió a la vida y embistió a quien se puso al frente. Un ‘Running Powerslam’ y un ‘Pisotón’ fueron suficientes para hacerse con los cinturones.