WWE Live Lima 2019 [EN VIVO]: Horario, cartelera e incidencias del evento 

WWE Live Lima 2019 EN VIVO HOY sábado 25 de agosto en las instalaciones del Jockey Club del Perú con todas las superestrellas de SmackDown. La transmisión del evento iniciará ONLINE EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) con incidencias y pelea por pelea por Libero.pe.

El estelar de la noche será protagonizado por Kofi Kingston y Daniel Bryan, quienes lucharán por el Campeonato Mundial de la WWE. Sin embargo, el vigente campeón la tendrá difícil debido a que el retador tendrá a su costado a Rowan, que ha sabido inmiscuirse y favoreces en las batallas al dueño del “Movimiento ¡YES!”.

La jornada estará imperdible, ya que AJ Styles se enfrentará a Ricochet en un duelo por el título de los Estados Unidos. Karl Anderson y Luke Gallows no han sido anunciados como parte del show porque pertenecen a Raw, pero podría haber una sorpresa. En caso el ‘Phenomenal’ esté sin The O.C., la situación favorecería un poco para el ex NXT.

Hoy fue #WWEBogota 🇨🇴

Mañana toca #WWELima 🇵🇪@AndradeCienWWE los espera para demostrarles quién es la nueva cara de los latinos 👊🏼 pic.twitter.com/3wB8Oxkv7L — WWE Español (@wweespanol) August 24, 2019

Uno de los momentos más emotivos del WWE Live Lima será cuando dos viejas glorias de la lucha libre se midan. Rey Mysterio y Randy Orton se verán las caras en un combate soñado para los fanáticos peruanos y que emitirá varios recuerdos. Otro “momentazo” de la noche podría ser cuando Elias interactúe con el público antes de su pelea con Braun Strowman.

Ali y Shinsuke Nakamura también tendrán una pelea de alto calibre por el Campeonato Intercontinental. En los últimos episodios de la marca azul no se ha podido ver un feudo exacto por este histórico título; por lo que este podría ser el comienzo de una nueva rivalidad.

La división femenina pasa por un momento espectacular y en territorio limeño se dará un combate épico. Charlotte Flair chocará con Ember Moon en una pelea que podría dejar a varios asistentes boquiabiertos. En la previa se había dicho que Bayley iba a poner su título en juego; así que podría haber otra sorpresa.

Cartelera WWE Live Lima 2019

Kofi Kingston vs Daniel Bryan w/Rowan por el Campeonato de la WWE

Ricochet vs AJ Styles por el Campeonato de los Estados Unidos

Ali vs Shinsuke Nakamura por el Campeonato Intercontinental

Roman Reigns vs Samoa Joe en una Pelea Callejera

Rey Mysterio vs Randy Orton

Braun Strowman vs Elias

Kevin Owens vs. Drew McIntyre

Charlotte Flair vs. Ember Moon

Big E vs. Sami Zayn

Matt Hardy vs. Andrade

The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville

A qué hora ver WWE LIVE LIMA 2019 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m. (Al día siguiente)

PRECIOS WWE LIVE LIMA 2019

- Los precios incluyen el 15% de descuento con tarjetas Interbank (Válido hasta el 24 de agosto)

Ringside: s/750

Campo: s/450

Oriente Nivel 1: s/350

Occidente Nivel 1: s/350

Norte Nivel 1: s/350

Norte Nivel 2: s/250

Norte Nivel 3: s/150

Oriente Nivel 2: s/125

Occidente Nivel 2: s/125

Personas con Discapacidad: s/125