WWE Raw [FOX Sports en vivo] Peleas del King of the Ring 2019

WWE EN VIVO Raw vía FOX Sports 2 ONLINE King of the Ring 2019 | Este 26 de agosto, a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana), se llevará a cabo el clásico WWE Monday Night Raw en el Smoothie King Center de New Orleans, Los Angeles. El programa especial de lucha libre (Wrestling) contará con la segunda parte del torneo King of the Ring 2019. Sigue el GOLPE a GOLPE en INTERNET por WWE Network y Libero.pe.

En el King of the Ring 2019 del WWE Monday Nigth Raw, se esperan grandes combates en las peleas pendientes de los octavos de final. Ricochet enfrentará a Drew McIntyre, mientras que Baron Corbin lo hará contra The Miz. ¿Cuiénes pasarán a cuartos? El ganador del Ricochet-McIntyre tendrá como rival a Samoa Joe, quien vención a Cesaro, en cuartos. Cedric Alexander, por su parte, espera al vencedor de la llave The Miz-Baron Corbin tras su victoria sobre Sami Zayn.

Cabe recordar que la otra parte de los brackets del King of the Ring 2019 la conforman luchadores de WWE SmackDown. Aquí tenemos ya clasificados a Elias, venció a Kevin Owens, y Andrade, ganó a Apollo Crews. Mañana se realizarán las siguientes peleas: All vs Buddy Murphy y Chad Gable vs Shelton Benjamin.

Por otro lado, Mikki Criss peleará contra Bayley, campeona femenina de SmackDown. Ambas han calentado las redes social y en este WWE Monday Night Raw tendrán la oportunidad para por fin saldar cuentas.

Seth Rollins y Braun Strowman, los nuevos campeones en pareja de Raw, pero esta alianza no durará por mucha tiempo. El Arquitecto está decidido en defender su cinturón Universal de la WWE. Sin embargo, Strowman está decidido en arrebatarle el título. ¿Será en Clash of Champions?

Finalmente, Sasha Banks buscará defesafir a Becky Lynch luego de su violento regreso a la WWE.

A qué hora se transmite el WWE Monday Night Raw

Qué canal transmite EN VIVO FOX Sports 2 para ver gratis WWE Raw

Cómo ver FOX Sports y WWE Network EN VIVO King of the ring 2019 | Canales TV

El canal FOX Sports 2 se encuentra disponible en Perú a través de los servicio de cable: Movistar, Claro TV y DirecTV. Aquí podrás ver el WWE Monday Night Raw.

FOX SPORTS 2: WWE Monday Night Raw

