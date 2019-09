WWE: Chris Jericho primer campeón en la historia de AEW [VIDEO]

La WWE tiene un duro rival tras WCW, ECW, ROH, NJPW y TNT Impact. Se trata de AEW Elite Wrestling, la empresa Shahid Khan promete competir codo a codo con la de Vince McMahon y las cosas van muy en serio. El último sábado 31 de agosto, dicha compañía reveló a su primer campeón y es nada menos que Chris Jericho.

Chris Jericho, uno de los mejores luchadores de la historia de la WWE, venció a Adam Page en un gran combate donde el popular "Y2J" conectó su golpe especial "Judas Efect" para poder dejar fuera de acción a su rival y así colocarse con el primer cinturón de la AEW Elite Wrestling.

Todo esto ocurrió durante la transmisión del pague por ver (PPV) del All Out. Los fans disfrutaron de la pelea entre Chris Jericho y Adam Page sin perder algún detalle, ya que esta lucha no contó con límite de tiempo.

Tanto Chris Jericho y Adam Page se ganaron el derecho para pelear por el cinturón de la WWE tras clasificarse en el Double or Nothing, primer evento de la AEW. "Y2J" derrotó a Kenny Omega en el estelar; mientras que "Hangman" obtuvo su oportunidad al vencer en el "Casino Battle Royal" (similar al Royal Rumble).